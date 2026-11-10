Taka będzie pogoda 11 listopada! Synoptycy mają już pewność

Pogoda na 11 listopada. Bez śniegu, będą przejaśnienia! W tych regionach popada deszcz

Jaka pogoda czeka nas w Święto Niepodległości, 11 listopada? Synoptycy zapowiadają spokojny, choć chłodny dzień. W większości kraju nie będzie padać, a miejscami pojawią się przejaśnienia. Temperatura wyniesie około 4 stopni Celsjusza. Deszcz może popadać przede wszystkim na południowym zachodzie i południu Polski. Śniegu na nizinach nie będzie, więc pogoda nie powinna przeszkodzić w świątecznych obchodach.

Pogoda na 11 listopada. Gdzie będzie padać?

W środę, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W całej Polsce odbędą się uroczystości, marsze i inne wydarzenia na świeżym powietrzu. Czy pogoda dopisze? Według prognozy synoptyków będzie dość spokojnie, choć na słońce nie wszędzie można liczyć.

W większości kraju nie są spodziewane większe opady. Niebo będzie przeważnie mocno zachmurzone, ale pojawią się też przejaśnienia. Największe szanse na chwilę ze słońcem mają mieszkańcy północnej połowy Polski.

Gorzej będzie na południowym zachodzie i południu kraju. Tam w drugiej części dnia zacznie padać deszcz. Miejscami przelotnego deszczu należy spodziewać się także na północy.

Czy 11 listopada spadnie śnieg? Temperatura około 4 stopni

Chociaż listopad kojarzy się z pierwszymi opadami śniegu, w tym roku w Święto Niepodległości jeszcze go nie będzie. Jedynie wysoko w Tatrach może padać deszcz ze śniegiem.

Będzie jednak chłodno. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 do 6 stopni Celsjusza, a w wielu regionach termometry pokażą około 4 stopni.

Wiatr będzie przeważnie słaby, jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich umiarkowany. Na Podkarpaciu jego porywy mogą osiągać 55 km/h, a wysoko w Karpatach nawet 60 km/h.

Uwaga również na poranne mgły. Lokalnie widzialność może spaść do około 200 metrów, dlatego kierowcy wybierający się na świąteczne uroczystości powinni zachować ostrożność.

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