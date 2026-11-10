Pierwszy śnieg w Warszawie. Na stołeczne ulice wyjechały posypywarki

Pierwszy śnieg w Warszawie. Zarząd Oczyszczania Miasta wysyła posypywarki

We wtorek, 10 listopada mieszkańcy Warszawy zobaczyli pierwszy śnieg. Na mosty, wiadukty i strome ulice już wyjechały pługopiaskarki.

Jak poinformował warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta, o godz. 18.45 rozpoczęła się akcja GAMMA. Do pracy ruszyły 42 posypywarki, które zajęły się zabezpieczaniem najbardziej narażonych na oblodzenie odcinków dróg.

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Gdzie pracują posypywarki w Warszawie? Utrudnienia na drogach

Działania służb obejmują łącznie 240 kilometrów stołecznych ulic. Posypywarki pojawiły się przede wszystkim na mostach i wiaduktach, a także na stromych odcinkach dróg. Wśród nich są między innymi ulice Tamka i Belwederska.

W takich miejscach nawet niewielki spadek temperatury może powodować oblodzenie nawierzchni. Dlatego kierowcy powinni uważać szczególnie wieczorem i w nocy.

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za utrzymanie ulic, którymi jeżdżą autobusy miejskie. Pozostałe drogi podlegają między innymi urzędom dzielnic i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prognoza pogody dla Warszawy na 11 listopada. Czy śnieg się utrzyma?

Pierwszy atak zimy w stolicy prawdopodobnie szybko się skończy. W nocy z wtorku na środę temperatura ma tylko na krótko spaść do zera stopni Celsjusza. Później termometry znów pokażą dodatnie wartości.

W środę, 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości, w Warszawie nie są prognozowane kolejne opady śniegu. Będzie chłodno, ale temperatura utrzyma się powyżej zera. Oznacza to, że wtorkowy śnieg powinien szybko topnieć.

Mimo poprawy pogody miejscami nadal może być ślisko, szczególnie w godzinach nocnych i porannych.