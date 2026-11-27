Prokuratura wszczęła śledztwo. Czy Eduarda P. ktoś namawiał?

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, śródmiejska jednostka wszczęła śledztwo w sprawie dramatycznego samopodpalenia, do którego doszło przed Pałacem Prezydenckim. O postępowaniu poinformowano we wpisie na platformie X.

„Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ wszczęła dziś śledztwo w związku z targnięciem się obywatela Ukrainy na własne życie przez samopodpalenie na ul. Krakowskie Przedmieście, tj. o czyn z art. 151 k.k.” – przekazali śledczy.

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Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ wszczęła dziś śledztwo w związku z targnięciem się obywatela Ukrainy na własne życie przez samopodpalenie na ul. Krakowskie Przedmieście, tj. o czyn z art. 151 k.k. Stan zdrowia pokrzywdzonego nie pozwala na jego przesłuchanie.— Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) November 27, 2026

Postępowanie nie jest prowadzone przeciwko hospitalizowanemu 22-latkowi. Prokuratura określa go jako pokrzywdzonego. Art. 151 Kodeksu karnego dotyczy doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie poprzez namowę czy udzielenie pomocy. Za taki czyn grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wszczęcie śledztwa w tym kierunku nie oznacza, że śledczy znaleźli już osobę, która miała wpływać na 22-latka. Pozwala natomiast formalnie zweryfikować taki scenariusz, zabezpieczać dowody i przesłuchiwać świadków.

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Stan 22-latka nie pozwala na przesłuchanie

Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Z powodu obrażeń prokuratorzy nie mogą obecnie przeprowadzić z nim czynności ani uzyskać bezpośredniej relacji dotyczącej motywu oraz wydarzeń poprzedzających tragedię.

Jak informował „Super Express” Mariusz Gierej, rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego, stan 22-latka jest bardzo ciężki. Eduard P. ma popalone m.in. dłonie oraz część twarzy.

Tym samym prokuratorzy muszą na razie posiłkować się m.in. nagraniami z monitoringu miejskiego, zeznaniami świadków czy danymi, które znajdą na jego komputerze.

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Dramat przed Pałacem Prezydenta

Do zdarzenia doszło w środę, 25 listopada, po godz. 17 na Krakowskim Przedmieściu, przed siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego.

Pierwsi zareagowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz przypadkowi przechodnie. Udzielili poszkodowanemu pomocy, powiadomili pozostałe służby i przekazali go ratownikom medycznym. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala.

Ambasada Ukrainy potwierdziła, że poszkodowany jest obywatelem tego kraju. Placówka zapewniła, że traktuje sprawę priorytetowo i pozostaje w kontakcie z jego bliskimi, personelem medycznym oraz polskimi organami ścigania.

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Koledzy wspominali cichego studenta

Media dotarły do osób, które mieszkały z 22-latkiem lub spotykały go w akademiku Politechniki Częstochowskiej, w której studiował Eduard P.

Rozmówcy opisywali go jako małomównego studenta informatyki, który spędzał dużo czasu przy komputerze i utrzymywał kontakty głównie przez internet. Wspominali również, że latem do akademika miała przyjechać jego matka, ale 22-latek nie chciał zejść na spotkanie.