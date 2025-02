Seria śmierci w Warszawie. Prokuratura potwierdza! Sąsiedzi w szoku

Seryjny morderca w Warszawie? Prokuratura zabrała głos

W środę rano (26 lutego) Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała komunikat w sprawie ujawnienia zwłok w bloku przy ul. Wąwozowej 19 na Kabatach. Ze wstępnych informacji wynika, że ciało należało do 73-letniej kobiety.

To trzecia emerytka, która zginęła w tajemniczych okolicznościach we własnym mieszkaniu.

Nieoficjalnie zostały uduszone, a na ul. Wąwozowej zatrzymano jednego mężczyznę, 45-letniego Polaka. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do tej pory prokuratura potwierdziła jedynie, że sprawa jest bardzo poważna i dotyczy wielu przestępstw:

"Trwają intensywne czynności procesowe w związku z ujawnieniem wczoraj zwłok w bloku przy ul. Wąwozowej. Sprawa jest rozwojowa, poważna i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym. Termin konferencji prasowej, która planowana jest na późne godziny wieczorne dziś lub godziny popołudniowe jutro, zostanie podany dziś po godzinie 16:30. Do tego czasu nie będziemy udzielać żadnych informacji z uwagi na dobro śledztwa" - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie



Sąsiedzi w szoku

- Jak to można było taką samotną, starszą kobietę zabić? To mógł zrobić tylko człowiek bez serca - mówi nam jedna z sąsiadek. Szczególnie zaniepokojeni są mieszkańcy osiedla przy ul. Księcia Trojdena, gdzie odnaleziono ciało drugiej kobiety. Zauważyli tam mężczyznę zaglądającego pod osłoną nocy do mieszkań zlokalizowanych na parterze: "Zwracajcie uwagę na dziwne zachowania, tym bardziej, że słyszy się o włamaniach w okolicy" - ostrzegają. Czytaj więcej: Seryjny morderca grasuje w Warszawie? Trzecie zabójstwo na Kabatach, wyciekło niepokojące nagranie

