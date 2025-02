Warszawa, Kabaty. Nie żyje 73-letnia kobieta. Szokujące ustalenia

We wtorek (25 lutego) nad ranem na ulicy Wąwozowej 19 w Warszawie znaleziono ciało 73-letniej kobiety. Wszystko wskazuje, że nie zmarła z przyczyn naturalnych. Na miejscu zaroiło się od policyjnych radiowozów, kryminalnych i techników w białych kombinezonach.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że dokonano zatrzymania osoby, która usiłowała uciec z mieszkania zmarłej. Policja na razie tego nie potwierdza.

Jednak jak ustalił portal Halo Ursynów, 73-letnia kobieta przed śmiercią przeżyła horror. W środku nocy nieznany mężczyzna po wdarciu się do mieszkania związał ofiarę, kazał jej zadzwonić do banku i zmienić dostęp do systemu bankowego tak, aby mógł ukraść pieniądze z konta.

Czujny pracownik banku miał zwrócić uwagę na niepokojące dźwięki dobiegające ze słuchawki - kobieta mówiła bardzo niewyraźnie i brzmiała tak, jakby była zakneblowana. Zadzwonił pod numer alarmowy, dzięki czemu udało się złapać oprawcę kobiety podczas próby ucieczki. Niestety, zdążył udusić seniorkę.

Gruziński gang w centrum Warszawy. Jedna osoba nie żyje

Seryjny morderca w Warszawie? Trzy tajemnicze zgony seniorek w krótkim czasie

W niedzielę 23 lutego, w bloku przy ul. Księcia Trojdena na Ochocie znaleziono zwłoki 89-letniej kobiety. O zgonie zawiadomiła rodzina. Bliscy zauważyli, że z mieszkania zmarłej zniknęły kosztowności, w tym biżuteria i cenne obrazy. O morderstwach pisało też Radio ESKA.

„Zgłaszającą była synowa denatki. Pod wskazany adres wysłano natychmiast grupę dochodzeniowo-śledczą. Policjanci z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej wykonali na miejscu wszystkie niezbędne czynności procesowe. Śledztwo w toku" - przekazała wtedy Komenda Stołeczna Policji.

Pierwsze ciało ujawniono tydzień wcześniej, nocy z 16 na 17 lutego, przy ul. Franciszkańskiej na Starym Mieście. Zmarła to 80-letnia kobieta. I jej mieszkanie zostało splądrowane. Czy to przypadek? Czas pokaże. Policja i prokuratura dalej milczą.

Niepokojące nagranie z Ochoty

Na osiedlu przy ul. Księcia Trojdena mieszkańcy zauważyli niepokojące zjawisko. Nieznany mężczyzna w środku nocy kręcił się przy blokach i przez okna zaglądał śpiącym ludziom do mieszkań. Szczególnie interesowały go te zlokalizowane na parterze - w takim znaleziono ciało drugiej emerytki.

"Udało mi się go nagrać i przegonić, ale znikł między blokami Sanocka 11B i Trojdena 11. Sprawa została zgłoszona policji. Zwracajcie uwagę na dziwne zachowania, tym bardziej, że słyszy się o włamaniach w okolicy" - zaapelował sąsiad.