TRZY ZGONY

Seryjny morderca grasuje w Warszawie? Trzecie zabójstwo na Kabatach, wyciekło niepokojące nagranie

W Warszawie grasuje seryjny morderca? W ostatnim czasie doszło do dwóch niewyjaśnionych zgonów starszych kobiet. Ich mieszkania zostały splądrowane. Niewykluczone, że doszło do zbrodni. Sprawą zajmuje się Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym oraz Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Jednocześnie we wtorek (25 lutego) znaleziono trzecie ciało - seniorka została zamordowana w mieszkaniu na Kabatach. W sieci pojawiło się niepokojące nagranie mężczyzny czającego się pod oknami bloków na Ochocie: "Zwracajcie uwagę na dziwne zachowania" - apelują przerażeni sąsiedzi.