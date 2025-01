Zabójstwo na Nowym Świecie w Warszawie. Nowe informacje ws. Dawida M.

Rafał Trzaskowski zabrał głos po zabójstwie ratownika medycznego w Siedlcach. Powiedział, co jest najważniejsze

Zabójstwo na Nowym Świecie. Nowe informacje ws. Dawida M.

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z 7 na 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. 29-letni Maciek próbował interweniować w obronie kobiet nękanych przez grupę mężczyzn. Został brutalnie pobity, a następnie śmiertelnie ugodzony nożem.

Po dokonaniu przestępstwa główny podejrzany – Dawid M. – uciekł z Polski, posługując się dokumentem tożsamości swojego brata. W marcu 2023 roku został zatrzymany w Turcji jednak dopiero 12 grudnia 2024 roku został sprowadzony do Polski. W połowie grudnia został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty zabójstwa połączonego z pobiciem przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Zgodnie z polskim prawem, grozi mu za to kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

– Oskarżony nie określił swojego stanowiska w sprawie. Nie powiedział, czy przyznaje się do winy, czy zaprzecza zarzutom – poinformował nas wtedy prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak ustaliliśmy, śledczy cały czas oczekują na opinie biegłych, które mogą przesądzić o konieczności przeprowadzenia obserwacji psychiatrycznej podejrzanego. – Biegli jeszcze się nie wypowiedzieli w tej kwestii. Jeżeli uznają, że obserwacja nie jest konieczna, to akt oskarżenia może zostać skierowany do sądu jeszcze pod koniec lutego. Wszystko zależy od opinii ekspertów – tłumaczy prokurator Skiba.

W sprawie brutalnego pobicia i zabójstwa Maćka skazano już dwóch współuczestników bójki – Łukasza G. i Sebastiana W. Wyroki są nieprawomocne, zostały skierowane apelacje do Sądu Apelacyjnego.