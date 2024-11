Półnagie zwłoki kobiety w luksusowym apartamencie. Zatrzymano czterech mężczyzn

Warszawa. Tajemnicza śmierć 35-letniej kobiety

Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 listopada 2024 roku. Do jednego z mieszkań na ul. Targowej w Warszawie wezwano pogotowie. Zespół ratownictwa po przybyciu na miejsce stwierdził zgon 35-letniej kobiety. Według ustaleń Miejskiego Reportera zmarła była roznegliżowana do połowy.

Śledczy ustalili, że w lokal odbywało się spotkanie towarzyskie. Jego uczestnicy zasnęli. Kobieta już nie wstała.

Zatrzymano czterech mężczyzn

Na miejscu zatrzymano czterech mężczyzn, którzy zostali przesłuchani i zwolnieni do domów. Sekcja zwłok nie wykazała, by do śmierci kobiety doprowadził zewnętrzny uraz. Podjęte zostały kolejne czynności mające wyjaśnić tajemniczą śmierć.

"Zatrzymani zostali czterej mężczyźni. Po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni. Oględziny i sekcja zwłok zmarłej kobiety nie wykazały zmian urazowych mogących mieć wpływ na zgon. Obecnie trwają badania zmierzające do ustalenia przyczyny śmierci zmarłej" – informuje Prok. Remigiusz Krynke