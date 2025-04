Luksusowa komunia w sercu Warszawy. Tyle zapłacisz za przyjęcie u Magdy Gessler

CO DALEJ?

Pierwsza Komunia Święta 2025. Ile kosztuje przyjęcie?

Organizacja przyjęcia komunijnego w 2025 roku to spory wydatek - szczególnie jeśli marzymy o wyjątkowej oprawie i eleganckim lokalu. Ceny w restauracjach w dużych miastach mogą szokować, bowiem poszły w górę, a rezerwację trzeba robić z dużym wyprzedzeniem. O jakich kwotach jednak mówimy?

Średni koszt "talerzyka" waha się od 200 do 400 zł w zależności od miejsca i wybranego menu. Nie zapominajmy jednak, że rodziców czeka nie tylko koszt restauracji, ale także dodatków np. w postaci animatorów. Nic więc dziwnego, że nie każdy może pozwolić sobie na organizację uroczystości w tak luksusowym miejscu, jakim jest restauracja Magdy Gessler w Warszawie, gdzie ceny zwalają z nóg!

Restauracja Magdy Gessler w Warszawie od lat uznawana jest za synonim luksusu i wysokiej jakości w polskiej gastronomii. To miejsce, w którym każdy detal ma znaczenie, a sama właścicielka to przecież nie tylko osobowość telewizyjna, lecz przede wszystkim restauratorka z doświadczeniem i wyczuciem smaku. Co ciekawe, w lokalu można liczyć na niesamowite doznania smakowe również podczas takich uroczystości jak Pierwsza Komunia Święta. Ile kosztuje przyjęcie w tak eleganckim miejscu?

Okazuje się, że w tym roku restauracja przygotowała dwa warianty menu dla dorosłych gości: 369 zł od osoby i 399 zł od osoby (menu dla dzieci kosztuje 129 zł od osoby). Wszystkie propozycje menu zawierają przystawki, zupę, danie główne i deser do wyboru, natomiast napoje rozliczane są według spożycia. To jednak nie koniec kosztów. Restauracja "U Fukiera" pobiera zaliczkę w wysokości 50% należności za planowane przyjęcie, zastrzega sobie możliwość zmian cen i propozycji menu, a do każdego "talerzyka" dolicza 12,5% opłaty serwisowej!

Zbliża się wyjątkowy moment w życiu wielu rodzin, pełen radości, tradycji i wzruszeń, a odpowiednie miejsce na organizację przyjęcia ma kluczowe znaczenie dla stworzenia niezapomnianej atmosfery. Restauracja „U Fukiera” to doskonałe miejsce na to wyjątkowe i uroczyste spotkanie rodzinne. Oferujemy eleganckie wnętrza, sale na wyłączność, profesjonalną obsługę i wykwintne menu, które na tę okazję przygotowała Magda Gessler wraz z szefem kuchni Szymonem Gołofitem - czytamy na stronie lokalu, ufukiera.pl.

