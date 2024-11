Spis treści

Boże Narodzenie 2024

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Lada moment większość polskich rodzin zasiądzie razem do wspólnej kolacji i spędzi ten wyjątkowy czas w niepowtarzalnej atmosferze, kosztując tradycyjne potrawy.

Jak wiadomo, przygotowanie takiej kolacji to nie lada wyzwanie. Współcześnie coraz więcej osób jest zabieganych i nie ma na to czasu, lecz z pomocą od kilku lat przychodzą zestawy cateringowe. Zakup potraw w formie cateringu na święta oferuje między innymi Magda Gessler, a w zasadzie jej restauracja "U Fukiera". Jak przedstawiają się tam ceny?

Catering świąteczny Magdy Gessler. Ile kosztują potrawy?

Magda Gessler corocznie oferuje klientom catering na Boże Narodzenie, ułatwiając wielu tym samym przygotowanie się do kolacji wigilijnej. To wygodna opcja dla osób zapracowanych, lecz bez wątpienia jest to także opcja dla bogaczy!

Okazuje się bowiem, że koszt świątecznego kateringu u Magdy Gessler to wyzwanie finansowe, któremu nie każdy sprosta. Ile więc kosztują wigilijne potrawy i desery w restauracji "U Fukiera" w 2024 roku? Już 13 listopada otwierają się zapisy na zakup cateringu, lecz wstępne ceny są już znane. Jesteście ciekawi?

