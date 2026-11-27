Dostępność lekarzy specjalistów w Polsce. Analiza platformy ZnanyLekarz

Zestawienie pokazujące różnice w dostępie do specjalistów na terenie całego kraju przygotowała platforma ZnanyLekarz, porównując dane z 16 województw. W badaniu sprawdzono odsetek lekarzy z kalendarzami wizyt stacjonarnych, którzy dysponowali co najmniej jednym wolnym terminem w perspektywie najbliższych siedmiu dni.

Województwo mazowieckie liderem zestawienia. Gdzie najszybciej umówimy wizytę?

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęło województwo mazowieckie, w którym 70,1 procent specjalistów dysponowało wolnym terminem w ciągu tygodnia w badanym okresie. Drugą pozycję zajęło województwo dolnośląskie z rezultatem 70 procent, a na trzecim miejscu uplasowało się województwo lubelskie, gdzie wskaźnik ten osiągnął 69,3 procent. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się dalsza część rankingu, całość znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W którym województwie najłatwiej umówić wizytę u specjalisty? Porównano 16 regionów Polski

16

Największa dostępność u ginekologów i położników. Którzy specjaliści mają najmniej terminów?

Oprócz samego regionu istotny jest także wybór konkretnego lekarza. Z badania obejmującego dziesięć najczęściej wyszukiwanych specjalizacji wynika, że największą dostępnością wyróżniają się ginekolodzy i położnicy. W 15 województwach właśnie wśród tych specjalistów odnotowano najwięcej lekarzy oferujących wolne terminy na najbliższy tydzień.

Odmiennie przedstawia się dostępność wizyt u gastroenterologów oraz endokrynologów. Pod względem liczby lekarzy posiadających wolne terminy gastroenterolodzy uplasowali się na ostatnim miejscu w sześciu województwach. Z kolei endokrynolodzy zamknęli to zestawienie w czterech regionach.