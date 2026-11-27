Aleja Niepodległości w Warszawie. Kiedy powstał jej pierwszy odcinek?

Jedna z głównych arterii warszawskiego Mokotowa obchodzi w listopadzie swoje umowne 90. urodziny. Budowę pierwszego fragmentu Alei Niepodległości zakończono 24 listopada 1936 roku, a droga przecięła współczesne Pole Mokotowskie w miejscu likwidowanego lotniska.

Udostępniony tego dnia fragment nowej trasy mierzył zaledwie 1,1 kilometra długości i połączył ulicę Batorego z ulicą 6 Sierpnia, czyli Nowowiejską. Ten odcinek zapoczątkował aleję, która stała się podstawą szerszego szlaku komunikacyjnego spinającego przez ścisłe centrum północ i południe stolicy.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zakładano także, że arteria będzie stanowić serce nowej warszawskiej dzielnicy imienia Józefa Piłsudskiego, co planowano zaledwie rok po śmierci marszałka. Wybuch wojny przekreślił jednak te zamierzenia, a okoliczny obszar zmienił się w znany dziś park Pole Mokotowskie.

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Historia Alei Niepodległości. Od lotniska mokotowskiego do trasy metra M1

Obecnie warszawska Aleja Niepodległości liczy około 5 kilometrów długości. Jako jedna z najważniejszych ulic Mokotowa wchodzi w skład trasy północ-południe, która przecina całe miasto.

W czasie budowy pierwszego fragmentu drogi funkcjonowało jeszcze tak zwane lotnisko mokotowskie, mimo że ruch pasażerski przeniesiono już do otwartego w 1934 roku portu lotniczego na Okęciu. Dziś teren ten nie przypomina dawnego lotniska i porasta go Pole Mokotowskie, a o przerwanych przez II wojnę światową planach budowy dzielnicy ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego przypominać mogą w pewnym sensie jedynie nieliczne duże gmachy w tym rejonie, takie jak Biblioteka Narodowa oraz siedziba Głównego Urzędu Statystycznego.

Wzdłuż tej ulicy mieszczą się również inne istotne instytucje, w tym Szkoła Główna Handlowa i siedziba Polskiego Radia. Bliżej centrum przy Alei Niepodległości znajduje się także Ministerstwo Obrony Narodowej.

Mokotowska arteria miała fundamentalne znaczenie podczas budowy pierwszej linii warszawskiego metra. Podziemny szlak kolejki na trasie M1 poprowadzono właśnie pod tą ulicą, dzięki czemu można powiedzieć, że każdego dnia tysiące osób pokonują ją tyle, że... pod ziemią.