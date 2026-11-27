Przez ostatnie miesiące najgłośniej z rodziny Martyniuków było o Danielu. Zenek, jako król disco polo, oczywiście jest poza konkurencją, ale jego syn zrobił wokół siebie wielkie zamieszanie. Jego wyczyny należą do gatunku "niesławnych", ale już występ w TTV w show "Nasi w mundurach" przysporzył mu prawdziwej popularności. Teraz na ekrany telewizorów wkroczą aż dwie kobiety jego życia!

Daniel mówi o konflikcie matki i żony

W sierpniu 2026 r. Daniel Maryniuk mocno przeżywał swój występ w show TTV, nagrywał swoje kontrowersyjne filmy i publikował je na Instagramie. Mówił wtedy sporo o rodzinie. Wspomniał też o konflikcie żony Faustyny z jego matką Danutą. Mówił wówczas, że panie zwracają się do siebie w niewybrednych słowach.

Chodzi o to, że moja mama i Faustyna są pokłócone między sobą. Na tym wszystkim cierpi Florian (...) To co, się dzieje, to co ona robi... Chyba niedługo zostanie zgłoszone do jakiejś opieki społecznej, żeby to zostało skontrolowane.

"Super Express" skontaktował się z synem Zenka w momencie, kiedy ujawnił, że Faustyna dołączyła do Danuty w "Królowej Przetrwania". Padło pytanie, jak zareagował na wyjazd żony do dżungli oraz komu będzie kubicował Daniel Martyniuk szybko uciął jednak temat, a powód jaki się za tym kryje, to prawdziwa bomba.

Daniel Martyniuk ogłosił drugi rozwód

Jesteśmy w trakcie rozwodu. nie interesuje mnie to, dziękuję

- podsumował temat Daniel Martyniuk.

Teraz produkcja "Królowej przetrwania" postanowiła jeszcze podgrzać atmosferę. Na oficjalnym profilu show na Facebooku pojawił się filmik, na którym Danuta przylatuje śmigłowcem, ląduje obok Małgorzaty Rozenek, a Faustyna stoi w gronie witających. Jej mina i postawa mówią same za siebie - zobaczcie TO w naszej galerii!

Co pokażą Danuta i Faustyna Martyniuk w "Królowej przetrwania"?

Sama Faustyna Martyniuk niedawno wzięła udział w podcaście "Wersja osobista", gdzie szczerze odpowiedziała na pytania o kontakty z teściami.

Jestem taką osobą, której, jeżeli coś się nie podoba, no to umiem powiedzieć nie, mimo że wyglądam na osobę bardzo delikatną, no to jestem świadoma gdzieś tam swoich granic (...). Może czasami przez to, że mówię wprost, co bym zrobiła inaczej, co mi się nie podoba, no to gdzieś to się zapętla, jest różnie odbierane,

Czy w nowym sezonie "Królowej przetrwania" Danuta i Fustyna skoczą sobie do oczu i zaprezentują sposób komunikacji, o którym wspominał Daniel? Przekonamy się już niebawem, a nowościami z rodziny Martyniuków będziemy dzielić się na bieżąco.

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