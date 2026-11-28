Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział dofinansowanie dla krakowskiej policji w wysokości 200 tysięcy złotych.

Pieniądze posłużą do sfinansowania specjalistycznego wyposażenia, które ratuje zdrowie i życie mundurowych, czyli kamizelek oraz zestawów ratowniczych.

Wsparcie jest reakcją na prośbę policji po zamachu na Starym Mieście z 7 listopada, podczas którego poszkodowani funkcjonariusze mieli na sobie prywatne kamizelki.

Kraków wspiera policję. Pieniądze trafią na kamizelki i zestawy ratownicze

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych informację o udzieleniu wsparcia finansowego dla policji. Samorządowiec odpowiedział na zapotrzebowanie zgłoszone przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Przyznana pula nie zasili jednak ogólnego budżetu formacji, ale posłuży wyłącznie do zakupu specjalistycznego sprzętu chroniącego zdrowie i życie.

„Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup kamizelek i zestawów ratowniczych dla policjantów” – wyjaśnił prezydent Krakowa.

Władze miasta zdecydowały, że przekażą funkcjonariuszom 200 tysięcy złotych. Impulsem do tego kroku był niedawny zamach, który wywołał debatę na temat tego, czy mundurowi dysponują wystarczającym wyposażeniem do walki z silnie uzbrojonymi przestępcami.

Zamach w Krakowie. Ranni policjanci mieli prywatne kamizelki

Do dramatycznych wydarzeń doszło 7 listopada na terenie krakowskiego Starego Miasta, gdzie policjanci Jakub Kulik i Artur Morański ruszyli w pościg za uzbrojonym Michałem Oksińskim. Podczas działań wywiązała się strzelanina, a obaj funkcjonariusze zostali w niej ciężko ranni. Mimo odniesionych obrażeń wykazali się odwagą i nieustępliwością, dzięki czemu obezwładnili napastnika i zapobiegli większej tragedii.

Poszkodowani mundurowi podczas akcji mieli na sobie profesjonalne kamizelki kuloodporne, które kupili wcześniej za własne pieniądze. Podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, potwierdziła, że sprzęt ochronny wykorzystany przez Jakuba Kulika oraz Artura Morańskiego nie pochodził z policyjnych zasobów. Przedstawicielka komendy wyjaśniła przy tym, że w magazynach małopolskich jednostek znajdują się kamizelki kuloodporne, ale ich łączna liczba zaspokaja obecnie około 50 procent rzeczywistego zapotrzebowania całego garnizonu.

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