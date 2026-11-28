Donald Tusk i Jarosław Kaczyński przed laty. Fryzury się zmieniały, emocje zostały

Polityk może wymienić garnitur, poprawić krawat i przygotować odpowiedź na najtrudniejsze pytanie. Nad archiwalnym zdjęciem ma już znacznie mniejszą kontrolę. Ono cierpliwie czeka, aż ktoś znów wyciągnie je z szuflady. A wtedy okazuje się, że uwagę przyciąga nie polityczna deklaracja, lecz… fryzura.

Donald Tusk na czarno-białej fotografii ma bujne, falujące włosy, luźną koszulę i jest uchwycony w trakcie gestykulacji. Przed nim stoi filiżanka. Kadr ma atmosferę rozmowy przy stole, daleką od oficjalnego portretu z flagą w tle. Charakterystyczne spojrzenie pozwala jednak szybko rozwiązać zagadkę.

Z kolei wspólne zdjęcie Tuska i Jarosława Kaczyńskiego przypomina, że polityczni przeciwnicy potrafią mieć zaskakująco zgodne podejście do garderoby. Ciemne garnitury, białe koszule, czerwone krawaty. U Kaczyńskiego jeszcze biała poszetka. W sprawie dodatków porozumienie najwyraźniej było łatwiejsze niż w sprawie programu.

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Joanna Senyszyn z kokardą, Hanna Gronkiewicz-Waltz w balowej kreacji

Jednym z najbardziej przyciągających wzrok zdjęć w galerii jest młodzieńczy portret Joanny Senyszyn. Modny bob, ciemne włosy układające się wokół twarzy, a pod jasnym kołnierzykiem zawiązana duża, ciemna kokarda. Do tego wzorzysta dzianina i poważne spojrzenie prosto w obiektyw.

Hanna Gronkiewicz-Waltz pokazuje się natomiast w wydaniu wieczorowym. Na parkiecie ma granatową kreację z połyskującą górą, kolczyki w podobnej tonacji i złotą bransoletę. Całość dopełnia czerwony manicure. Sejmowy dress code może na chwilę usiąść pod ścianą – tutaj pierwszeństwo ma balowa elegancja.

Beata Szydło na swoim dawnym portrecie stawia na zupełnie inny zestaw: marynarkę w delikatne prążki, jasną bluzkę i sznur pereł. Krótka fryzura odsłania twarz, a biżuteria nadaje całości klasyczny charakter. Widzimy tu wyjątkową stylistyczną konsekwencję - niemal nic się nie zmieniło od lat.

Trzaskowski z bródką, Sikorski bez krawata. Politycy na dawnych zdjęciach

Rafał Trzaskowski na archiwalnym ujęciu występuje przy mównicy w prążkowanym garniturze i krawacie w ukośne pasy. Najmocniej uwagę przyciąga jednak mocno dopracowany zarost: wąsy i krótka broda skupiona wokół ust oraz podbródka. Niewielki szczegół, a potrafi zmienić odbiór całej twarzy.

Radosław Sikorski został z kolei sfotografowany w białej koszuli z krótkimi rękawami, bez marynarki i krawata. Plenerowy kadr wnosi do zestawienia trochę swobody. Nawet w politycznym archiwum nie każdy dzień musi wyglądać jak posiedzenie rządu.

Galerię uzupełnia portret Karola Nawrockiego w ciemnym garniturze, z krótko przyciętymi włosami i delikatnym zarostem oraz zdecydowanie bardziej zaokrągloną niż dzisiaj twarzą.

Tusk, Senyszyn, Sikorski, Macierewicz, Kaczyński, Trzaskowski, Gronkiewicz-Waltz, Miller, Nawrocki i Szydło – zobaczcie ich dawne zdjęcia w naszej galerii. Który kadr zaskoczył was najbardziej?