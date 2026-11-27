Renata Beger i jej mąż zostali uhonorowani prezydenckim medalem za 50 lat wspólnego życia, co uznała za "miły gest" pomimo półtorarocznego oczekiwania.

Była posłanka wyraziła krytykę wobec młodszych pokoleń, zarzucając im zbyt szybkie rozwody z powodu braku komunikacji i umiejętności rozwiązywania kryzysów, podkreślając wagę dialogu i codziennego pokonywania trudności w trwałym związku.

Po zakończeniu kariery politycznej Renata Beger prowadzi spokojne życie na emeryturze w swoim gospodarstwie rolnym w Wielkopolsce, zajmując się uprawami i zwierzętami, z dala od mediów i polityki, choć okazjonalnie angażuje się w sprawy rolnicze.

Z okazji jubileuszu małżeństwu przysługiwał prezydencki Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z powodu opóźnień w Kancelarii Prezydenta para czekała na odznaczenie aż półtora roku. Jak przyznała Beger w rozmowie z „Faktem”, czas oczekiwania nie miał dla nich znaczenia, a sam medal uznała za miły gest ze strony państwa doceniający długi staż związku.

Świętując pół wieku razem, była posłanka krytycznie oceniła podejście młodszych pokoleń do małżeństwa. Jej zdaniem współczesne pary zbyt szybko decydują się na rozwód, ponieważ nie potrafią rozmawiać i rozwiązywać kryzysów. Według niej trwały związek wymaga codziennego pokonywania trudności, otwartej komunikacji oraz unikania gromadzenia złości i żalu.

Co dziś robi Renata Beger?

Po zakończeniu działalności politycznej Renata Beger wybrała życie z dala od Warszawy i mediów. Dziś 68-latka przebywa na emeryturze i wraz z mężem prowadzi gospodarstwo w Nowym Dworze w Wielkopolsce, zajmując się uprawami oraz zwierzętami. Czasami angażuje się jeszcze w sprawy rolników lub pojawia się na protestach branżowych, ale na co dzień stawia na wiejski spokój zamiast polityki.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Renata Beger:

35

Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia? Aleksandra Kwaśniewska Jolanta Kwaśniewska Danuta Wałęsa Następne pytanie