- Renata Beger i jej mąż zostali uhonorowani prezydenckim medalem za 50 lat wspólnego życia, co uznała za "miły gest" pomimo półtorarocznego oczekiwania.
- Była posłanka wyraziła krytykę wobec młodszych pokoleń, zarzucając im zbyt szybkie rozwody z powodu braku komunikacji i umiejętności rozwiązywania kryzysów, podkreślając wagę dialogu i codziennego pokonywania trudności w trwałym związku.
- Po zakończeniu kariery politycznej Renata Beger prowadzi spokojne życie na emeryturze w swoim gospodarstwie rolnym w Wielkopolsce, zajmując się uprawami i zwierzętami, z dala od mediów i polityki, choć okazjonalnie angażuje się w sprawy rolnicze.
Z okazji jubileuszu małżeństwu przysługiwał prezydencki Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z powodu opóźnień w Kancelarii Prezydenta para czekała na odznaczenie aż półtora roku. Jak przyznała Beger w rozmowie z „Faktem”, czas oczekiwania nie miał dla nich znaczenia, a sam medal uznała za miły gest ze strony państwa doceniający długi staż związku.
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Świętując pół wieku razem, była posłanka krytycznie oceniła podejście młodszych pokoleń do małżeństwa. Jej zdaniem współczesne pary zbyt szybko decydują się na rozwód, ponieważ nie potrafią rozmawiać i rozwiązywać kryzysów. Według niej trwały związek wymaga codziennego pokonywania trudności, otwartej komunikacji oraz unikania gromadzenia złości i żalu.
Co dziś robi Renata Beger?
Po zakończeniu działalności politycznej Renata Beger wybrała życie z dala od Warszawy i mediów. Dziś 68-latka przebywa na emeryturze i wraz z mężem prowadzi gospodarstwo w Nowym Dworze w Wielkopolsce, zajmując się uprawami oraz zwierzętami. Czasami angażuje się jeszcze w sprawy rolników lub pojawia się na protestach branżowych, ale na co dzień stawia na wiejski spokój zamiast polityki.
W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Renata Beger: