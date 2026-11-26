„Gdzie tu się schować, jak tu nawet schronów nie ma?”, pytał mieszkaniec Chełma. „W piwnicy nie wolno, bo zasypią. Nie ma wentylacji, nie ma nic. Tylko w domu siedzisz i czekasz, co będzie”, dodał kolejny. W Chełmie jest dziesięć budowli ochronnych, ale żadna z nich nie spełnia norm bezpieczeństwa dla schronów. „W szkołach w szatniach siedzieli. Was też gdzieś zabrali?”, zapytała mama. „Do piwnicy…”, odpowiedziała dziewczynka, która chodzi do przedszkola. „Była ewakuacja galerii handlowej, to wszystkich na zewnątrz wyprosili. Rozumie pan? Co to za ewakuacja? Do bezpiecznego miejsca? To jest śmiech na sali!”, relacjonowała kobieta. "Ja całe życie przeżyłam w czasach, gdzie o wojnie nikt nawet nie myślał. Jestem tym pokoleniem bez wojny, a tu niestety dzieje się coś takiego...”, martwiła się emerytka.

Rosyjski dron wleciał do Polski w poniedziałek w nocy, zawrócił w okolicy Chełma i odleciał w stronę Ukrainy. „Strzelać, oczywiście. Na ostro jest granica. Strzelać czy to do drona, czy do każdej osoby, która wchodzi bez papieru przez granicę. Powinniśmy trzelać. To jest rozmontowywanie państwa i obronności polskiej!”, apelował młody chłopak. „Nie bójmy się niczego, bo nam nic nie grozi. A nie sobie prowokują, niech się tam w gacie zes**ją !”, tak rosyjskie prowokacje skwitowała mieszkanka Chełma.