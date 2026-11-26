Ile dzieci mają polscy politycy?

W politycznych wiadomościach najczęściej liczą się głosy, mandaty i sondażowe punkty. Rodzinne życiorysy pokazują jednak zupełnie inne liczby. Za nazwiskami, które codziennie słyszymy w serwisach informacyjnych, kryją się także historie rodzicielstwa – czasem od dawna znane publicznie, czasem wspominane tylko przy szczególnej okazji.

Donald i Małgorzata Tuskowie mają dwoje dorosłych dzieci: Michała i Katarzynę. Andrzej i Agata Dudowie są rodzicami jednej córki – Kingi. Z kolei w oficjalnym biogramie Karola Nawrockiego wymieniono troje dzieci: Daniela, Antoniego i Katarzynę. Polityczne stanowiska nie podpowiadają więc, jak liczna jest rodzina ich gospodarza.

W tym zestawieniu nie chodzi o rywalizację. Liczba dzieci nie jest kolejnym sondażem ani miarą rodzicielskiego zaangażowania. Jest za to prostą ciekawostką, która pozwala spojrzeć na znane osoby z innej strony niż podczas kolejnej konferencji prasowej.

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Poza mównicą zaczyna się inny rozdział: Bosak, Hołownia, Kosiniak-Kamysz

Krzysztof i Karina Bosakowie są rodzicami czworga dzieci – trzech synów i córki. O narodzinach najmłodszego syna, Stefana, polityk poinformował w lutym 2026 roku w rozmowie z Radiem ZET.

Władysław i Paulina Kosiniak-Kamyszowie mają troje dzieci: dwie córki i syna. Szymon Hołownia wraz z żoną Urszulą wychowuje natomiast dwie córki. Za podobnie napiętymi politycznymi kalendarzami stoją różne rodzinne etapy i obowiązki.

Beata Szydło, Barbara Nowacka i Ewa Kopacz. Polityczki także są mamami

Beata Szydło ma dwóch dorosłych synów: Tymoteusza i Błażeja. Barbara Nowacka jest mamą syna i córki, a Ewa Kopacz ma jedną córkę – Katarzynę, która tak jak ona wybrała zawód lekarza. To trzy rozpoznawalne polityczki i trzy różne rodzinne historie.

W naszym zestawieniu największą liczbą dzieci wyróżniają się Lech i Danuta Wałęsowie. Doczekali się ośmiorga: czterech synów i czterech córek. Ich rodzinna historia obejmuje więc znacznie liczniejsze grono niż w przypadku pozostałych bohaterów galerii.

Kto ma jedno dziecko, kto troje, a kto jeszcze więcej? Zobaczcie galerię i sprawdźcie, jak liczne są rodziny znanych polskich polityków.