Każdy prezydent Polski ma szereg przywilejów. Wśród nich jest możliwość odpoczynku w pięknych okolicznościach przyrody. Jednym z urokliwych miejsc, które są do dyspozycji prezydenta, jest ośrodek "Mewa" na Helu, w pobliżu Juraty. To właśnie tam w wakacje 2026 roku odbył się zjazd młodzieży i spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, który podkreślał, że otwiera ośrodek prezydencki dla ludzi. Nie zawsze tak było, przez całe lata wstęp tam mieli tylko nieliczni, zaproszeni goście, a także prezydent z rodziną.

Tajemniczy i pilnie strzeżony ośrodek w Juracie pokonany przez "Super Express"!

Wielu polskich prezydentów chętnie korzystało z tego miejsca, by odpocząć. Plaża, morze, urokliwe miejsca na spacery, sprawiało, że prezydent i jego bliscy mogli się odciąć od świata i polityki. W latach 90., czyli w czasie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, ośrodek "Mewa" przeszedł gruntowny remont, a wiele do powiedzenia w sprawie aranżacji wnętrz miała ówczesna pierwsza dama - Jolanta Kwaśniewska! To ona wymyśliła, by pobudować tam specjalną wieżę widokową, która przypomina latarnię morską. Miejsce było dosłownie oczkiem w głowie prezydentowej.

Kwaśniewscy chętnie korzystali z tej rezydencji, ale nie chcieli wpuszczać do niej dziennikarzy. To nie spodobało się... "Super Expressowi", który postanowił znaleźć sprytny sposób na to, by podpatrzeć, co robi się w Juracie. Pomysł był nowatorski, ponieważ redakcja wysłała fotografa na motolotni, by ten z przeleciał się nad rezydencją i zrobił zdjęcia.

I faktycznie, udało się! Zdjęcia powstały i wywołały... awanturę! Co prawda nie było na nich nic, co godziłoby w bezpieczeństwo państwa albo ujawniło pilnie skrywane tajemnice, ale zrobiono zdjęcie dwóm paniom opalającym się... topless. Pojawiły się domysły, że mogły to być Jolanta i Aleksandra Kwaśniewskie.

Rezydencja służy jako centrum spotkań i miejsce wypoczynku

Dziś rezydencja to centrum reprezentacyjno-konferencyjne czynne przez cały rok miejsce aktywności politycznej głowy państwa, wykorzystywane do spotkań z innymi politykami, ale także w celach wypoczynkowych. W helskiej rezydencji gościli m.in. Vaclav Havel, król Juan Carlos, Javier Solana, Angela Merkel, George W. Bush, Wiktor Juszczenko, Valdas Adamkus, Johannes Rau czy Christian Wulff. Dostać się tutaj można lądem, morzem i z powietrza - na pomoście od strony zatoki jest lądowisko dla helikopterów.

Swego czasu dało się tutaj także podpatrzeć Andrzeja Dudę z rodziną. Przyłapanie prezydenta na wypoczynku było szczególnie łakomym kąskiem dla paparazzi. Dlaczego? Ponieważ Duda to miłośnik sportów wodnych i po spienionych falach szalał na skuterze wodnym!