To był jeden z najmocniejszych wywiadów z politykami, jaki kiedykolwiek pojawił się w Polsce! Tylko "Super Expressowi" udało się namówić Renatę Beger do odpowiedzi na intymne i pikantne pytania. A Beger była wówczas, czyli w 2003 roku, jedną z najbardziej znanych posłanek. Należała do Samoobrony kierowanej przez Andrzeja Leppera, była ulubienicą mediów, chętnie występowała w telewizji i udzielała wywiadów na temat polityki, a w "Super Expressie" odsłoniła swoje nieznane oblicze!

45-letnia wówczas parlamentarzystka opowiadała naszemu dziennikarzowi o tym, że nigdy w życiu nie została poderwana i nie lubi tego, gdy ktoś "samczym sposobem" próbuje ją zbałamucić. Przyznała przy tym jednak, że lubi mężczyzn silnych, konkretnych, słownych i punktualnych.

Beger mogłaby być żoną Leppera i pójść na randkę z Ziobrą? Takie pytania usłyszała posłanka!

Zapytana, czy mogłaby zostać zatem żoną Andrzeja Leppera, odpowiedziała stanowczo, że nie wyobraża sobie takiego scenariusza, ponieważ byłoby to bardzo krótkie małżeństwo. - Mamy charaktery, które się nie przyciągają, a wręcz przeciwnie - przekonywała.

W rozmowie pojawiło się też pytanie o to, czy poszłaby na randkę (z wtedy będącym kawalerem) posłem Zbigniewem Ziobrą. Jej odpowiedź była szczera do bólu: - Gdybym już miała oszaleć, to nie w tym typie. Zawsze żartuję, że skorzystałabym z towarzystwa młodego mężczyzny. A poseł Ziobro ma 33 lata - komentowała Beger.

Bez zbędnych ceregieli dodała też, że lubi seks "jak koń owies", te słowa stały się kultowe i są znane do dziś. Ale od razu zastrzegła, że ma na myśli zdrowy seks, czyli taki, który uprawia mężczyzna z kobietą i kobieta z mężczyzną. Nie o wymuszonym, udawanym, co - według niej - często przydarza się kobietom. Padło też pytanie o to, czy ona sama nie udaje orgazmu:

Nigdy. Jeśli jestem zmęczona, to po prostu orgazmu nie przeżywam. Jedni lubią seks wieczorny, inni poranny. Mnie bez różnicy, choć wolę wieczorem. Oj, tydzień już nie byłam w domu, aż mi się krew burzy przy takich tematach - mówiła.

I przywołała jedną z najśmielszych opinii o sobie: - Kolega twierdzi nawet, że mam kurwiki w oczach - powiedziała w kultowym wywiadzie Renata Beger i przyznała, że męża... ściągnęła wzrokiem!

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