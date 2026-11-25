Niezwykła wizyta w "Super Expressie"

Był marzec 2000 roku, gdy przed redakcją "Super Expressu" zaparkował luksusowy Jaguar, z którego wyszedł gwiazdor kina akcji, czyli Jean Claude Van Damme. To była sensacja dla wszystkich dziennikarzy, a szczególnie dziennikarek, które zdziwiło, że aktor wyglądał dość zwyczajnie w marynarce w kratkę. Nie to co na szklanym ekranie!

Dostała autograf na dłoni. Ręki nie myła przez dwa dni!

I chociaż wyglądał zwyczajnie, to jednak wrażenie robiła jego asysta rosłych ochroniarzy. Mało tego, niektóre z redaktorek komentowały, że aktor na żywo jest po prostu... mały! Jedna z pań, która była wielką miłośniczką gwiazdora, wykorzystała okazję, i gdy spotkała Van Damme'a niedaleko toalety, nie bacząc na obstawę, zebrała się na odwagę, oświadczyła, że oglądała wszystkie filmy, w których występował, po czym poprosiła aktora o autograf... na dłoni. - Ręki nie myła przez dwa dni - relacjonował potem "Super Express".

Doszło też do zaskakującej sytuacji z udziałem gwiazdora oraz jednego z rosłych oraz wysportowanych pracowników "Super Expressu". Van Damme zaproponował, by ten go zaatakował. Gdy ten spełnił to żądanie, aktor dosłownie w sekundę uniósł nogę nad głowę "atakującego". Stąd tytuł relacji ze spotkania z gwiazdorem w wydaniu papierowym "Super Expressu" brzmiał... "Kopnął się do nas Van Damme".

Potem aktor miał wziąć udział w sesji fotograficznej i rozebrał się już nawet do połowy odkrywając umięśniony tors, ale do zdjęć nie doszło, bo zaprotestował jego menager. Eh, co za szkoda!