Pierwszym gościem "Expressu Biedrzyckiej" był prezydent Kwaśniewski

Niemal dekadę temu programy wideo "Super Expressu" dopiero raczkowały. Pojawiały się pierwsze wideoblogi o polityce i rozrywce, które gromadziły coraz więcej widzów. Jednak przełom nastąpił nieco później, a dokładnie wraz z powstaniem pierwszego, codziennego programu nadawanego na żywo, czyli "Expressu Biedrzyckiej". Pierwszym gościem Kamili Biedrzyckiej był Aleksander Kwaśniewski. Rozmowę z byłym prezydentem można było obejrzeć w internecie 18 września 2019 roku.

Wywiad w formie drukowanej pojawi się na łamach „Super Expressu” dzień po premierze online. Pierwsze odcinki programu były wyjątkowe, ponieważ nagrywane w samym sercu redakcji, czyli newsroomie, tam gdzie codziennie powstaje gazeta. Z biegiem czasu program przeniósł się do osobnego studia, ale jedno pozostało niezmienne - goście z najwyższej politycznej półki.

Mocna publicystyka i polityka w lżejszym wydaniu

Po sukcesie "Expressu Biedrzyckiej" prace ruszyły pełną parą i zaczęły powstawać kolejne produkcje. Jednym z najbardziej ciekawych był program "Politycy od kuchni", w którym nasi dziennikarze odwiedzali polityków znanych z pierwszych stron gazet w ich domach, a ci otwierali przed nimi domowe zacisze, a nieraz nawet dla nich gotowali! Pojawiły się inne programy polityczno-publicystyczne: "Express wieczorny", "Sedno sprawy", a w końcu "Poranny ring" czy "Nocna zmiana". Wśród programów można też znaleźć także coś dla osób śledzących sprawy biznesowe, czyli audycję "Pieniądze to nie wszystko".

Znani mają swoje programy w "Super Expressie"

Do współpracy z "Super Expressem" zaproszeni zostali też znani i cenieni komentatorzy życia politycznego, m.in. prof. Antoni Dudek, którego autorski program "Dudek o polityce" ma wielu miłośników, podobnie jak "Alfabet Millera" z byłym premierem Leszkiem Millerem w roli głównej. Kulisy wielkiej polityki można poznawać dzięki programowi "Niedyskretnie o politykach" czy "Najsztub pyta". W ofercie są też audycje o wojsku i bezpieczeństwie.

Nie tylko polityka. Rozrywka i sport siłą "Super Expressu"

Stopniowo rozszerzaliśmy ofertę także dla miłośników rozrywki, a nasi widzowie mogli oglądać m.in. "Gwiazdy bez maski" czy wyjątkową serię wywiadów "Gwiazdy w Skolimowie", w której wielcy artyści sprzed lat wspominali dawne czasy, a nieraz podsumowywali swoje życie. Były też propozycje dla miłośników sportu, m.in. "Koloseum" czy prowadzony przez znawcę boksu Andrzeja Kostyrę program "Kostyra SE". Głośno było też o programie "Niezapomniani. Cmentarne historie", w których odkrywane były sekrety nieżyjących znanych osób. Dla widzów o mocnych nerwach - jest program "Pokój zbrodni", gdzie przedstawiamy historie kryminalne, które wstrząsnęły Polską. Jednym słowem... w propozycjach "Super Expressu" każdy znajdzie coś dla siebie.