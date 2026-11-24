„Nie mogę sobie znaleźć miejsca”. Pan Stanisław stracił ukochaną żonę

– Nie mogę sobie znaleźć miejsca – mówi „Super Expressowi” Stanisław Górski (74 l.), mąż zmarłej Grażyny.

W niedzielny poranek jego żona zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło w Gdowie przy ul. Łapanowskiej. Kobieta wracała rowerem do domu po pracy.

– Żona opiekowała się starszą osobą, była u niej przez całą noc. Rano jechała do domu. Miała już niedaleko – opowiada pan Stanisław.

Pijany jak bela, bez prawa jazdy. 20-latek wsiadł za kierownicę po imprezie

Niestety, o tej samej porze ulicą Łapanowską jechał Filip T. (20 l.), mieszkaniec Zalesian.

Noc spędził na imprezie u kolegi. Uczestnicy spotkania pili alkohol i wypili go całkiem sporo. Rano 20-latek wziął kluczyki do samochodu kolegi i zaproponował koleżankom, również nietrzeźwym, że odwiezie je do domów.

Nie przeszkadzało mu ani to, że sam był kompletnie pijany, ani to, że nie posiadał prawa jazdy.

Filip T. pędził około 100 km/h. Na zakręcie, przekraczając podwójną linię ciągłą, zaczął wyprzedzać dwa samochody. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 70-letnią kobietę, która prawidłowo jechała rowerem z przeciwnego kierunku.

Pani Grażyna zginęła na miejscu. Siła uderzenia była tak ogromna, że jej rower został rozerwany na dwie części.

– Okoliczności tego wypadku są faktycznie wstrząsające – potwierdza prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

„Teraz mogliśmy wspólnie pożyć”. Małżonkowie szykowali się do złotych godów

W tym roku Grażyna i Stanisław mieli świętować 50. rocznicę ślubu.

– Pamiętam dokładnie, jak się poznaliśmy. To było na weselu w województwie jeleniogórskim. Grażyna przyjechała na to wesele i od tego momentu wiedzieliśmy, że będziemy razem. Teraz jeszcze remontowaliśmy dom, mogliśmy wspólnie pożyć – wspomina pogrążony w żałobie wdowiec.

Tymczasem Filip T. został w poniedziałek przesłuchany przez prokuratora. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu.

Grozi mu od 5 do nawet 20 lat więzienia.

20-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednak stwierdził, że nie pamięta momentu wypadku.

Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.