Proboszcz nie wyraził zgody na pochowanie zamachowca na cmentarzu w Waśniowie.

Właśnie tam znajdują się groby rodziców i siostry 24-latka, których wcześniej zastrzelił.

Ciało mężczyzny zostało już skremowane, a rodzina ma zdecydować o losie prochów do końca tygodnia.

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Proboszcz powiedział „nie”. Zamachowiec nie spocznie obok bliskich

Jak ustaliło Radio ESKA, 24-latek nie zostanie pochowany na cmentarzu w Waśniowie. To tam znajdują się groby jego najbliższych – rodziców i siostry, których mężczyzna wcześniej zastrzelił. Na taki pochówek nie zgodził się ksiądz proboszcz administrujący nekropolią.

Tym samym upadł plan pochowania sprawcy tragedii na Rynku Głównym w Krakowie w rodzinnej miejscowości, obok zamordowanych bliskich.

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Ciało zamachowca skremowano. Co stanie się z prochami?

Sprawa pochówku wciąż nie jest jednak zamknięta. Ciało 24-latka zostało już skremowane, ale rodzina nie zdecydowała, gdzie zostaną złożone jego prochy. Jak dowiedziało się Radio ESKA, decyzja ma zapaść do końca tygodnia.

Nie będzie już również możliwości przekazania ciała mężczyzny do badań medycznych. Wcześniej na takie rozwiązanie nie zgodziła się jego babcia, która zgłosiła się po ciało.