Gorąca kampania wyborcza 2025

Zeszłoroczna kampania przed wyborami prezydenckimi przebiegała w niezwykle gorącej atmosferze. Była dynamiczna, zaciekła, a momentami brutalna. Tam nie było miękkiej gry, a gdy kampania wchodziła w decydującą fazę, działo się naprawdę wiele. Doszło nawet do tego, że sztaby nie mogły dogadać się, co do tego, w której debacie ma się pojawić dany kandydat. Wystarczy wspomnieć o olbrzymim chaosie przed debatami w Końskich organizowanymi przez TV Republika i TVP.

Pierwszą debatę zorganizowały tam wspólnie TV Republika, Trwam i wPolsce24. Debata odbyła się na rynku przed zgromadzonymi licznie wyborcami. Udział w niej wzięli: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, zabrakło natomiast m.in. Rafała Trzaskowskiego.

Ponieważ kandydat wspierany przez KO miał wziąć udział w drugiej debacie organizowanej tego dnia przez TVP, TVN24 i Polsat News. Ale doszło do zamieszania, a mianowicie w studiu nie pojawili się tylko Trzaskowski i Nawrocki (takie pierwotnie było założenie), ale też pozostali kandydaci, którzy zjechali do Końskich.

Wszyscy kandydaci na prezydenta uczestniczyli w naszej debacie

W "Super Expressie" zrodził się także pomysł przeprowadzenia debaty, ale z wszystkimi kandydatami. I faktycznie, nam się to udało. Do udziału w debacie zaprosiliśmy 13 osób i wszystkie pojawiły się w naszym studiu. Tym samym była to pierwsza debata ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, w której udział brali wszyscy kandydaci, czyli:

Adrian Zandberg - poseł, kandydat partii Razem, Artur Bartoszewicz - ekonomista, Grzegorz Braun - europoseł Konfederacji Korony Polskiej, wykluczony z Konfederacji, Joanna Senyszyn - b. posłanka SLD, Krzysztof Stanowski - dziennikarz, Karol Nawrocki - prezes IPN (wówczas), popierany przez PiS, który wygrał wybory prezydenckie, Maciej Maciak - związany z Włocławkiem lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Magdalena Biejat - wicemarszkałkini Senatu, Lewica, Marek Jakubiak - lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł koła Wolni Republikanie, Marek Woch - kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, kandydat KO, Sławomir Mentzen - lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji, Szymon Hołownia - marszałek Sejmu (dziś wicemarszałek), kandydat Trzeciej Drogi.

Nowatorska formuła debaty prezydenckiej "Super Expressu"

To, co wyróżniało naszą debatę, to jej formuła. Po raz pierwszy w polskich mediach to nie dziennikarze, a sami kandydaci zadawali sobie pytania. Formuła debaty zakładała dwie rundy pełne starć i emocji. W pierwszej kandydaci przepytywali siebie nawzajem, mieli też czas na riposty i polemiki. Druga runda była serią mocnych 90-sekundowych oświadczeń.

Ta debata sprawiła, że... kampania rozkręciła się jeszcze mocniej! Wystarczy wspomnieć, że w czasie tej debaty padło m.in. pytanie o podatek katastralny skierowane do Karola Nawrockiego. Wkrótce po tej wypowiedzi media zaczęły sprawdzać, jak wygląda sytuacji i doszło do sprawy słynnej już kawalerki.

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