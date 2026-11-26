Zawiadomienie z NFZ trafiło do prokuratury

Do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie wpłynęło zawiadomienie złożone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak wynika z komunikatu śledczych, dotyczy ono nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Kontrola była prowadzona przez NFZ od 5 sierpnia 2025 roku do 26 marca 2026 roku. Według zawiadomienia nieprawidłowości miały dotyczyć realizacji umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii, a konkretnie hospitalizacji związanych z zabiegami na kręgosłupie.

Śledczy sprawdzają sposób wykonywania zabiegów

Z nieoficjalnych ustaleń Radia ESKA wynika, że część procedur mogła być wykonywana inaczej, niż wskazywała dokumentacja medyczna i rozliczenia przekazywane do NFZ. Według tych informacji zamiast kosztownych implantów pacjentom podawano zastrzyki z żelem, a sama procedura miała trwać zaledwie kilkadziesiąt sekund. Mimo to zabiegi miały być rozliczane jako skomplikowane operacje neurochirurgiczne.

Prokuratura potwierdza jednak na razie jedynie prowadzenie czynności sprawdzających.

– Mogę potwierdzić, że takie zawiadomienie od prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia faktycznie trafiło do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Jest ono przedmiotem prowadzonego w tej chwili postępowania sprawdzającego. Zawiadomienie wpłynęło kilka dni temu do tutejszej prokuratury – informuje w rozmowie z Radiem ESKA prokurator rejonowa Maria Kociubińska.

Policja zbiera materiały

Jak przekazała przedstawicielka koszalińskiej prokuratury, do sprawy została już zaangażowana policja.

– Zostały zlecone wstępne czynności funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Po ich wykonaniu prokurator nadzorujący postępowanie będzie wydawał dalsze dyspozycje. Chodzi o wykonywanie zabiegów właśnie w niewłaściwy sposób – dodaje prokurator.

Na obecnym etapie postępowanie ma charakter sprawdzający. Oznacza to, że śledczy weryfikują informacje zawarte w zawiadomieniu i gromadzą materiał, który pozwoli ocenić, czy istnieją podstawy do wszczęcia formalnego śledztwa.

NFZ żąda zwrotu blisko 7 milionów złotych

Skutki kontroli mogą okazać się dla placówki bardzo kosztowne. Jak ustaliło Radio ESKA, Narodowy Fundusz Zdrowia zażądał od szpitala zwrotu blisko 7 mln złotych. To efekt ustaleń kontroli prowadzonej przez białostockich inspektorów Funduszu.

Na razie nie wiadomo, jakie będzie ostateczne stanowisko szpitala wobec zarzutów oraz czy placówka zdecyduje się kwestionować ustalenia kontrolerów. Niewykluczone również, że sprawa będzie miała dalszy ciąg przed organami ścigania, jeśli czynności sprawdzające potwierdzą podejrzenia opisane w zawiadomieniu NFZ.

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