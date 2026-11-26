Chcą pobić rekord Polski w Koszalinie. Organizatorzy zebrali już około 10 tysięcy butelek kaucyjnych

Założenie inicjatywy jest proste, choć jej realizacja wymaga dużego zaangażowania. Organizatorzy planują oddawać butelki objęte systemem kaucyjnym, aby zgromadzić jak najwyższą sumę na cel charytatywny. Na start przygotowali około 10 tysięcy własnych opakowań, ale liczą także na włączenie się mieszkańców.

Każda chętna osoba może przynieść swoje butelki kaucyjne, a organizatorzy zajmą się ich zwrotem. Zyskane w ten sposób środki finansowe trafią na pomoc potrzebującym dzieciom. Całe przedsięwzięcie będzie transmitowane na żywo, co pozwoli obserwować jego przebieg na odległość.

Pomoc dla dzieci z oddziałów onkologicznych. Pieniądze trafią do fundacji

Głównym celem wydarzenia jest wsparcie charytatywne. Cała zebrana podczas akcji kwota zostanie przekazana Fundacji Spełnionych Marzeń imienia Tomka Osucha, zajmującej się pomocą dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe.

Zbiórka butelek w sklepie Kaufland w Koszalinie. Kiedy rusza akcja?

Akcja wystartuje w piątek, 4 grudnia 2026 roku, o godzinie 12.00 w sklepie Kaufland przy ulicy Stawisińskiego 1 w Koszalinie. Organizatorzy nie określili godziny zakończenia wydarzenia, ponieważ zamierzają zwracać butelki aż do ostatniej sztuki.

W piątek uczestnicy akcji będą działać do zamknięcia sklepu, a jeśli nie zdołają oddać wszystkich zgromadzonych zapasów, pojawią się tam ponownie w następnych dniach. Liczą również na to, że mieszkańcy dostarczą kolejne opakowania i pomogą w osiągnięciu wyznaczonego celu.

Inicjatywę mogą wesprzeć także osoby, które nie dotrą na miejsce osobiście. Organizatorzy przygotowali w tym celu specjalną zbiórkę internetową w serwisie zrzutka.pl.