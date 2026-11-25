Kryminalni namierzyli go u fryzjera

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu przeprowadzili kolejne działania pod nazwą „Poszukiwany”. Ich celem było ustalenie miejsca pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz doprowadzenie ich do odbycia zasądzonych kar.

Wśród sześciu zatrzymanych znalazł się 30-letni mężczyzna, którego funkcjonariusze namierzyli w dość niecodziennych okolicznościach. Poszukiwany właśnie korzystał z usług fryzjerskich.

Funkcjonariusze cierpliwie czekali

Policjanci nie zdecydowali się przerywać wizyty. Jak relacjonują mundurowi, cierpliwie poczekali, aż klient zakończy strzyżenie. Dopiero wtedy przystąpili do działania.

Nową fryzurą mężczyzna nie nacieszył się długo. Chwilę po opuszczeniu fotela fryzjerskiego został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

To nie był koniec kłopotów 30-latka

Po zatrzymaniu policjanci udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Podczas przeszukania natrafili na substancje, które wzbudziły ich zainteresowanie.

Funkcjonariusze zabezpieczyli około 65 gramów suszu roślinnego, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana, a także 2 gramy substancji przypominającej amfetaminę. Obecnie prowadzone są dalsze czynności mające potwierdzić rodzaj zabezpieczonych środków oraz wyjaśnić okoliczności ich posiadania.

Sześć zatrzymań jednego dnia

Akcja przeprowadzona przez wałeckich policjantów zakończyła się zatrzymaniem łącznie sześciu osób poszukiwanych. Wszystkie ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości.

Mundurowi podkreślają, że podobne działania są prowadzone regularnie i mają na celu doprowadzenie osób poszukiwanych przed oblicze prawa. Jak pokazuje historia 30-latka z Wałcza, nawet zwyczajna wizyta u fryzjera nie gwarantuje skutecznego ukrycia się przed policją.

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