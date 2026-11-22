Zwłoki w rzece Liśnica

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Ciało młodego mężczyzny zostało zauważone w rzece Liśnica przepływającej przez Białogard. Zwłoki wyłowiono na brzeg, a teren zabezpieczyły służby. Jak informują lokalne media, na miejscu od początku prowadzone były czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

St. asp. Kinga Plucińska-Gudełajska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, przekazała w rozmowie z „Głosem Koszalińskim”, że funkcjonariusze prowadzą działania zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny oraz przyczyn jego śmierci.

Możliwy związek z zaginięciem 20-latka

Według nieoficjalnych ustaleń, do których dotarł „Kurier Szczeciński”, odnalezione ciało może należeć do 20-letniego mieszkańca Białogardu, którego poszukiwania rozpoczęły się dzień wcześniej.

W sobotę policja opublikowała komunikat dotyczący zaginięcia 20-letniego mężczyzny. Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynikało, że młody mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Kołobrzeskiej i nie wrócił do domu. Mundurowi apelowali do mieszkańców o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu.

Na razie śledczy nie potwierdzili oficjalnie, że odnalezione w Liśnicy zwłoki należą właśnie do zaginionego 20-latka. Konieczne są dalsze czynności identyfikacyjne.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Jak podają lokalne media, prowadzone jest postępowanie mające wyjaśnić wszystkie okoliczności śmierci młodego mężczyzny. Policjanci zabezpieczają ślady i przesłuchują osoby mogące posiadać informacje istotne dla sprawy. Ostateczne odpowiedzi mają przynieść wyniki dalszych badań oraz decyzje prokuratury.

Trwa oczekiwanie na oficjalne ustalenia śledczych, które pozwolą rozwiać wątpliwości dotyczące tożsamości zmarłego i przebiegu wydarzeń poprzedzających jego śmierć.

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