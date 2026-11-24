Koszmar 35-latka

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Szczecinku. Jak ustalili śledczy, czterech mężczyzn działających wspólnie i w porozumieniu zaatakowało 35-letniego mieszkańca miasta.

Według policji napastnicy wykazali się wyjątkowym okrucieństwem. Mieli bić pokrzywdzonego pięściami i pałką po całym ciele, kopać go w brzuch, a także przytrzymywać za ręce i przypalać papierosami. Kiedy mężczyzna nie był już w stanie się bronić, sprawcy zabrali mu telefon komórkowy wart około 2,5 tys. zł, dowód osobisty oraz kartę płatniczą.

Zmusili ofiarę do fałszywego przyznania się

Najbardziej szokujące jest jednak to, co wydarzyło się po rozboju. Śledczy ustalili, że napastnicy mieli zmusić pobitego mężczyznę do nagrania fałszywego przyznania się do popełnienia przestępstwa.

- Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy nie tylko dokonali rozboju, ale również stosowali wobec pokrzywdzonego groźby. Mężczyzna został zmuszony do nagrania materiału, który miał posłużyć do dalszego szantażowania go - przekazuje sierż. Magdalena Pająk z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Napastnicy mieli grozić ujawnieniem nagrania, jeśli 35-latek zawiadomi organy ścigania o całym zajściu.

Kryminalni szybko namierzyli sprawców

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Dzięki pracy operacyjnej szybko ustalili tożsamość podejrzanych i zatrzymali wszystkich czterech mężczyzn.

- Intensywne działania policjantów doprowadziły do szybkiego zatrzymania wszystkich osób podejrzewanych o udział w tym brutalnym przestępstwie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów - informuje sierż. Magdalena Pająk.

Narkotyki w mieszkaniu 31-latka

Podczas przeszukania jednego z mieszkań funkcjonariusze natrafili również na narkotyki. W lokalu należącym do 31-letniego podejrzanego zabezpieczono mefedron i amfetaminę.

Z tego powodu mężczyzna odpowie nie tylko za udział w brutalnym rozboju, ale także za posiadanie substancji psychotropowych.

Sąd nie miał wątpliwości

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec całej czwórki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za rozbój kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione ze szczególnym okrucieństwem lub przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, sprawcom może grozić nawet do 20 lat więzienia.

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