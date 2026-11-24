Interwencja w Suliszewie

Do zdarzenia doszło podczas służby policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie poruszającym się drogą. W miejscowości Suliszewo odnaleźli 35-letniego mieszkańca Złocieńca i podjęli wobec niego interwencję.

Początkowo nic nie zapowiadało problemów. Policjanci chcieli zadbać o bezpieczeństwo mężczyzny oraz innych uczestników ruchu drogowego. Sytuacja szybko jednak wymknęła się spod kontroli.

Wyzwiska, groźby i szarpanie policjanta

35-latek nagle zaczął zachowywać się agresywnie. Jak informują funkcjonariusze, szarpał jednego z policjantów za mundur, wykrzykiwał pod jego adresem wulgaryzmy i kierował groźby wobec mundurowych.

- Interwencja została podjęta wobec nietrzeźwego mężczyzny poruszającego się drogą. W trakcie czynności stał się on agresywny wobec funkcjonariuszy i nie wykonywał wydawanych poleceń - przekazała st. asp. Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Z całej siły uderzył głową w radiowóz

Kulminacyjny moment nastąpił podczas zatrzymania. Mężczyzna nadal stawiał opór i nie podporządkowywał się poleceniom policjantów. W pewnej chwili celowo uderzył głową w szybę policyjnego radiowozu.

Siła uderzenia była tak duża, że szyba została wybita. Sam 35-latek odniósł obrażenia.

- Policjanci niezwłocznie udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy oraz wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego - poinformowała st. asp. Karolina Żych.

Ekspresowy finał w sądzie

Po zatrzymaniu mieszkaniec Złocieńca został doprowadzony przed sąd w trybie przyspieszonym. Postępowanie zakończyło się dla niego bardzo niekorzystnie.

Sąd uznał 35-latka za winnego i wymierzył mu karę 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Oznacza to, że skazany trafi do zakładu karnego i nie będzie mógł odbyć kary w zawieszeniu.

Policja: agresja ma konsekwencje

Funkcjonariusze podkreślają, że ataki na osoby wykonujące obowiązki służbowe spotykają się ze stanowczą reakcją wymiaru sprawiedliwości.

Ta interwencja pokazuje, jak szybko pozornie rutynowe zgłoszenie może przerodzić się w niebezpieczną sytuację. Agresja wobec policjantów, kierowanie gróźb czy niszczenie mienia publicznego mogą zakończyć się nie tylko zatrzymaniem, ale również wielomiesięcznym pobytem za kratami.

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