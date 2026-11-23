Tragedia w Wielkopolsce. Służby na miejscu

Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do strażaków z Jarocina w godzinach popołudniowych. Dotyczyło podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla w jednym z budynków mieszkalnych. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informuje, że zgłoszenie odebrano o godzinie 16:45 i natychmiast zadysponowano odpowiednie siły i środki.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie straży pożarnej: "Dziś, o godz. 16:45 do jarocińskich strażaków wpłynęło zgłoszenie dotyczące podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla w jednym z budynków jednorodzinnych w miejscowości Lgów (powiat jarociński)".

Ratownicy potwierdzili najgorsze

Na miejsce jako pierwsi dotarli ratownicy medyczni. Niestety, dla poszkodowanej osoby było już za późno. Lekarz stwierdził zgon. W trakcie prowadzenia czynności przez ratowników doszło do nieoczekiwanego zdarzenia, które potwierdziło ogromne zagrożenie. Uruchomił się przenośny detektor tlenku węgla, który ratownicy mieli na swoim wyposażeniu. To był sygnał, że w budynku wciąż unosi się śmiertelnie niebezpieczny gaz.

"Na miejscu jako pierwszy działał Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni niestety stwierdzili zgon osoby poszkodowanej. Podczas prowadzonych przez nich czynności uruchomił się przenośny detektor tlenku węgla stanowiący wyposażenie zespołu, w związku z czym na miejsce zadysponowano 2 zastępy straży pożarnej w celu potwierdzenia zagrożenia"

- przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

Strażacy potwierdzili przyczynę dramatu

Po przybyciu na miejsce strażacy dokonali rozpoznania sytuacji. Ich ustalenia były jednoznaczne. Urządzenia pomiarowe wskazały na obecność tlenku węgla, a przyczyną tragedii okazał się niedrożny przewód kominowy, który spowodował zadymienie w kotłowni.

"Strażacy po przybyciu na miejsce i dokonaniu rozpoznania potwierdzili zadymienie w pomieszczeniu kotłowni, którego przyczyną był niedrożny przewód kominowy. Urządzenia pomiarowe wykazały obecność tlenku węgla w powietrzu"

- informują strażacy.

Obecnie na miejscu pracują odpowiednie służby, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Strażacy apelują! To może uratować życie

Przy okazji tej tragedii, strażacy po raz kolejny zwracają się z niezwykle ważnym apelem do wszystkich mieszkańców. Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, którego nie da się wyczuć. Jedynym sposobem na uniknięcie tragedii jest prewencja i odpowiednie zabezpieczenie.

Jak podkreśla Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu: "Apelujemy do mieszkańców o regularne przeprowadzanie przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o wyposażanie domów i mieszkań w czujki tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed tym niewidocznym i bezwonnym zagrożeniem".