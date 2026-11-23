Trzcianka wciąż nie może otrząsnąć się po tragedii, do której doszło w miniony weekend. W pożarze domu zginęli Małgorzata F. (59 l.), jej mąż Wiesław (63 l.) oraz ich 12-letni wnuk Mikołaj. Dramat rozegrał się w środku nocy. To pani Małgorzata zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Jej przerażony głos usłyszeli operatorzy. Kobieta, jej mąż i wnuczek znajdowali się wówczas na piętrze płonącego budynku.

Ogień pojawił się na parterze i błyskawicznie zaczął obejmować kolejne pomieszczenia. Dom był wykończony między innymi drewnianą boazerią, a w środku znajdowało się również dużo plastikowych elementów.

– Ich dom był cały w boazerii, ale było tam też dużo plastiku. Chyba dlatego tak szybko pożar rozprzestrzenił się po całym domu – opowiadał „Super Expressowi” Krzysztof Dębek, jeden z najbliższych sąsiadów rodziny.

Płomienie zajęły również piętro, gdzie spali domownicy. Sąsiedzi wspominają, że przez chwilę widzieli panią Małgorzatę w oknie. Po telefonie na numer alarmowy kobieta miała prawdopodobnie próbować jeszcze ratować męża i wnuka. Jak wynika z relacji, była instruowana przez ratowników, co powinna zrobić. Ogień najpewniej odciął jednak rodzinie drogę ucieczki.

Strażacy dotarli na miejsce szybko, ale płomienie uniemożliwiały wejście do środka.

– Chcieliśmy tam wejść, ale nie było fizycznej możliwości. Ogień odciął nam drogę – przekazał asp. Grzegorz Michalak z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło 13 zastępów straży pożarnej. Niestety, życia trzech osób nie udało się uratować.

Trzcianka opłakuje Małgorzatę, Wiesława i Mikołaja

Mikołaj był ukochanym wnukiem Małgorzaty i Wiesława. Chłopiec był w spektrum autyzmu. Na co dzień mieszkał z mamą w Pile, gdzie miał zapewnioną szkołę i dostęp do rehabilitacji. Weekendy i wolne chwile chętnie spędzał jednak u dziadków.

– On był ich oczkiem w głowie. Prawie nie mówił, ale oni rozumieli go bez słów, akceptowali i wspierali we wszystkim – opowiadają znajomi rodziny.

Wiesław pracował jako listonosz w Trzciance. Sąsiedzi i znajomi zapamiętali go jako człowieka życzliwego i gotowego do pomocy.

– Bardzo uczynny, uprzejmy i dobry człowiek – wspominał pan Krzysztof.

Małżonkowie mieli za sobą remont kuchni i liczyli na spokojny weekend z wnukiem. Nie mogli przypuszczać, że będzie to ich ostatni wspólny czas.

Po tragedii prokuratura wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci rodziny. Śledczy muszą teraz przeanalizować zabezpieczone na miejscu dowody i ustalić dokładne przyczyny pożaru. Ogień uszkodził również dwa sąsiednie domy. Ewakuowano z nich pięć osób. Jak zapewnił „Super Express” burmistrz Trzcianki Krzysztof Jaworski, poszkodowani mogą liczyć na pomoc gminy.

Wkrótce po pożarze na miejscu pojawiła się mama Mikołaja, a zarazem córka zmarłych Małgorzaty i Wiesława. Wśród zgliszczy sprzątała pozostałości po domu. Co jakiś czas płukała ręce w kałuży, w której osiadła sadza. Była zapłakana. Gdy zapytano ją, czy potrzebuje pomocy, odpowiedziała tylko: „Spokoju, teraz to tylko spokoju…”.