Polska Partia Przyjaciół Piwa. Pomysł, który wyrósł z satyry

Początek lat 90. był czasem, gdy polska polityka dopiero urządzała się na nowo. Powstawały partie, mnożyły się szyldy, a wyborcy próbowali zapamiętać, kto z kim i przeciw komu. W tym towarzystwie pojawiła się formacja, której nazwy przynajmniej nie trzeba było rozszyfrowywać: Polska Partia Przyjaciół Piwa.

Jej początki łączyły dwa środowiska: twórców telewizyjnych „Skautów Piwnych” oraz redakcję miesięcznika „Pan”. We wrześniu 1990 roku pismo opublikowało żartobliwy tekst przedstawiający pomysł ugrupowania. Obok znalazła się deklaracja przystąpienia. Zainteresowanie przerosło rozmiary redakcyjnego dowcipu – zaczęły napływać tysiące zgłoszeń.

Twarzą przedsięwzięcia został Janusz Rewiński. Partię zarejestrowano pod koniec 1990 roku, a wiosną następnego roku odbył się jej kongres w warszawskiej Sali Kongresowej. Aktor otrzymał tytuł prezydenta PPPP. Jak wspominał po latach: „Po Wałęsie byłem drugim w Polsce”.

Nowy nagrobek Janusza Rewińskiego. Nie da się go ominąć wzrokiem, widać go już z daleka. Jest też coś jeszcze

Nie tylko kufel. Przyjaciele piwa mieli również program

Łatwo uznać, że cały pomysł sprowadzał się do wesołego towarzystwa i chwytliwego szyldu. Jednak za kabaretowym opakowaniem znalazły się konkretne postulaty. Program przygotowany przez Adama Halbera obejmował między innymi rozwój lokalnych browarów, upraw chmielu i jęczmienia oraz zmiany zasad sprzedaży alkoholu w gastronomii.

Pojawiały się także kwestie ekologiczne. Argument był prosty: bez czystej wody i nieskażonego środowiska trudno o dobre piwo. W ten sposób od zawartości kufla można było płynnie przejść do polityki rolnej i ochrony przyrody.

Partia przyciągnęła również przedsiębiorców, którzy chcieli reprezentować w parlamencie interesy prywatnego biznesu. Żartobliwa nazwa okazała się użytecznym sposobem na zwrócenie uwagi.

Wybory w 1991 roku. Do Sejmu weszli Rewiński, Ibisz i Dziewulski

Sprawdzian przyszedł 27 października 1991 roku. W pierwszych po wojnie w pełni wolnych wyborach parlamentarnych Polska Partia Przyjaciół Piwa zdobyła 16 mandatów. Ugrupowanie, które mogło kojarzyć się z satyrycznym happeningiem, dostało rzeczywiste miejsca w sejmowych ławach.

W sukcesie pomogła ówczesna ordynacja: nie obowiązywał jeszcze znany z późniejszych wyborów pięcioprocentowy próg dla komitetów partyjnych. Rozdrobniony parlament dawał przestrzeń także mniejszym formacjom.

Posłami zostali między innymi Janusz Rewiński, Krzysztof Ibisz i były antyterrorysta Jerzy Dziewulski. Z dzisiejszej perspektywy szczególnie zaskakująco wygląda nazwisko Ibisza. Jego parlamentarny epizod przypadł na lata 1991–1993, zanim stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych prowadzących telewizyjne widowiska.

Duże Piwo i Małe Piwo. Przyjaźń nie wystarczyła na długo

Wspólny szyld pomógł dostać się do Sejmu, ale nie zapewnił politycznej jednomyślności. Ugrupowanie szybko podzieliło się na dwie grupy, nazywane Dużym Piwem i Małym Piwem.

W pierwszej znalazło się 13 posłów, w tym Rewiński. Drugą tworzyli Adam Halber, Krzysztof Ibisz i Adam Piechowicz. Nawet satyryk mógłby uznać, że nazwy kolejnych odłamów są już zbyt oczywistą puentą. Tyle że ten podział wydarzył się naprawdę.

Później drogi dawnych przyjaciół piwa rozchodziły się coraz bardziej. Część kontynuowała działalność pod innymi politycznymi szyldami. Sama PPPP w wyborach w 1993 roku uzyskała około 0,1 proc. głosów i nie zdobyła mandatów. Wyborczego sukcesu nie udało się powtórzyć.

Została historia, która znakomicie oddaje atmosferę początku lat 90.: trochę improwizacji, sporo nowych ambicji i pomysł, którego jeszcze chwilę wcześniej nikt nie potraktowałby poważnie. Wyborcy dali przyjaciołom piwa 16 miejsc. O to, jak je wykorzystać, politycy musieli się już pospierać sami.