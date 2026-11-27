Agata Kornhauser-Duda otrzymała Order Świętego Pantelejmona za działalność humanitarną na rzecz Ukrainy. Uroczystość odbyła się 20 listopada w polsko-ukraińskiej szkole SzkoUA w Warszawie.

Podczas wręczenia wyróżnienia byłej pierwszej damie towarzyszył Andrzej Duda, który sprawował urząd prezydenta RP w latach 2015–2025.

W uzasadnieniu odznaczenia przypomniano jej zaangażowanie w organizację leczenia ponad 800 ukraińskich dzieci z chorobami nowotworowymi oraz współpracę z Ołeną Zełenską.

W materiale opublikowanym przez „SESTRY” Kornhauser-Duda zwróciła uwagę na trudności w zbieraniu pieniędzy na agregaty prądotwórcze, szczególnie potrzebne Ukrainie w okresie zimowym.

Agata Kornhauser-Duda ponownie znalazła się w centrum zainteresowania za sprawą swojej działalności humanitarnej. Była pierwsza dama została uhonorowana Orderem Świętego Pantelejmona, ukraińskim wyróżnieniem przyznawanym osobom zaangażowanym w ochronę zdrowia, ratowanie życia i pomoc potrzebującym. Odznaczenie wręczono jej 20 listopada podczas uroczystości zorganizowanej w Warszawie.

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Wydarzenie odbyło się w polsko-ukraińskiej szkole SzkoUA, która powstała po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele ukraińskiej dyplomacji, lekarze, społecznicy oraz osoby od lat wspierające Ukrainę. Wśród gości znalazł się również Andrzej Duda, który przybył, aby towarzyszyć żonie.

Informację o przyznaniu wyróżnienia opublikowali organizatorzy Orderu Świętego Pantelejmona. Podkreślili, że działalność Kornhauser-Dudy miała znaczenie dla organizacji leczenia ukraińskich dzieci i budowania współpracy między polskimi oraz ukraińskimi placówkami medycznymi.

Agata Kornhauser-Duda otrzymała ukraiński order. Andrzej Duda przyjechał z żoną

Uroczystość wręczenia Orderu Świętego Pantelejmona odbyła się w piątek, 20 listopada, w Warszawie. Agata Kornhauser-Duda została wyróżniona na mocy odrębnej decyzji Rady Honorowej Orderu.

Odznaczenie osobiście wręczyli jej Wasyl Kniazewycz, przewodniczący Rady Honorowej, oraz Witalij Biły, radca-minister Ambasady Ukrainy w Polsce.

Podczas wydarzenia obecny był Andrzej Duda. Były prezydent, który zakończył drugą kadencję w sierpniu 2025 roku, przyjechał, aby wspierać małżonkę w ważnym dla niej dniu.

Order Świętego Pantelejmona jest ukraińskim wyróżnieniem społecznym, a nie państwowym odznaczeniem nadawanym przez prezydenta Ukrainy. Przyznaje się go za zasługi w ochronie zdrowia, działalności dobroczynnej i niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

W przypadku Agaty Kornhauser-Dudy szczególne znaczenie miały działania podejmowane po 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę.

Ponad 800 chorych dzieci. Tak Agata Kornhauser-Duda pomagała Ukrainie

W pierwszych tygodniach wojny ogromnym wyzwaniem stała się ewakuacja ukraińskich pacjentów wymagających pilnego leczenia. Wśród nich znajdowały się dzieci chore na nowotwory, choroby nerek i inne ciężkie schorzenia.

Wiele rodzin musiało opuszczać swoje domy w dramatycznych okolicznościach. Z powodu rosyjskich ataków funkcjonowanie części szpitali zostało zakłócone, a dostęp do specjalistycznej opieki medycznej stał się utrudniony.

Agata Kornhauser-Duda zaangażowała się w organizowanie międzynarodowej pomocy, współpracując z placówkami medycznymi oraz instytucjami w Polsce i innych państwach europejskich.

Już 3 marca 2022 roku Kancelaria Prezydenta RP uczestniczyła w działaniach związanych z ewakuacją ukraińskich dzieci wymagających specjalistycznego leczenia. Ówczesna pierwsza dama pomagała w koordynowaniu kontaktów i poszukiwaniu szpitali gotowych przyjąć małych pacjentów.

Do kwietnia 2022 roku ponad 800 ukraińskich dzieci z chorobami nowotworowymi udało się skierować do wyspecjalizowanych placówek medycznych w różnych krajach.

Wśród podejmowanych działań znalazł się transport pięciorga małych pacjentów onkologicznych wraz z rodzinami do rzymskiego szpitala Bambino Gesù. Podróż odbyła się specjalnym polskim samolotem.

Pomoc obejmowała również dzieci z niepełnosprawnościami, sieroty oraz pacjentów wymagających leczenia niedostępnego w warunkach wojennych.

Działalność byłej pierwszej damy nie ograniczała się do organizowania wyjazdów medycznych. Kornhauser-Duda odwiedzała ośrodki dla uchodźców, wspierała zbiórki humanitarne i angażowała się w pomoc kobietom oraz rodzinom zmuszonym do opuszczenia Ukrainy.

W czasie rosyjskiej inwazji do potrzebujących trafiały również transporty żywności, leków, artykułów higienicznych i innych najpotrzebniejszych produktów.

Współpraca z Ołeną Zełenską. Polacy szkolili ukraińskich medyków

Istotnym elementem działalności Agaty Kornhauser-Dudy była współpraca z Ołeną Zełenską, żoną prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Obie pierwsze damy utrzymywały regularny kontakt po rozpoczęciu wojny. Wspólnie angażowały się w projekty związane z ewakuacją dzieci, leczeniem rannych, rehabilitacją i opieką psychologiczną.

Jesienią 2022 roku rozpoczęto program specjalistycznych szkoleń dla ukraińskiego personelu medycznego.

Polscy lekarze i ratownicy dzielili się doświadczeniem między innymi w zakresie lotniczej ewakuacji medycznej oraz leczenia pacjentów z rozległymi oparzeniami.

W kwietniu 2023 roku Kancelaria Prezydenta informowała, że szkolenia w Polsce ukończyło już 90 ukraińskich lekarzy i specjalistów.

Przy realizacji programu uczestniczyły polskie instytucje medyczne, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Współpraca była szczególnie ważna ze względu na sytuację ukraińskiej służby zdrowia. Personel medyczny pracujący w warunkach wojny musi nieustannie mierzyć się z obrażeniami powstałymi w wyniku bombardowań, ostrzałów i działań bojowych.

Programy szkoleniowe umożliwiły ukraińskim specjalistom korzystanie z doświadczenia polskich zespołów ratowniczych, a zdobyta wiedza mogła być następnie wykorzystywana podczas leczenia kolejnych pacjentów.

Kornhauser-Duda mówi o trudnych zbiórkach na Ukrainę. „Ale to jest ogromnie potrzebne”

Przy okazji doniesień o odznaczeniu Agaty Kornhauser-Dudy uwagę zwraca również wypowiedź byłej pierwszej damy opublikowana przez kanał „SESTRY”.

Kornhauser-Duda odniosła się w nagraniu do organizowania pomocy dla Ukrainy, szczególnie do zbiórek pieniędzy na agregaty prądotwórcze.

Przyznała, że pozyskiwanie funduszy na zakup generatorów bywa trudniejsze niż organizowanie zbiórek na rzecz chorych dzieci lub rannych żołnierzy.

– Mam takie doświadczenia, że lepiej zbiera się datki najczęściej na dzieci jednak, prawda, czy na rannych żołnierzy niż właśnie akurat na te generatory – mówiła była pierwsza dama.

Kornhauser-Duda podkreśliła jednak, że właśnie taki sprzęt jest niezwykle potrzebny mieszkańcom Ukrainy. Zaznaczyła również, że sama ma doświadczenie związane z finansowaniem zakupu generatorów.

– Ale to jest ogromnie potrzebne. Sama o tym wiem, ponieważ bardzo dużo tych generatorów również sponsorowaliśmy – powiedziała.

Była pierwsza dama przypomniała, że podobne działania prowadzono już od 2022 roku, szczególnie w miesiącach zimowych.

Agregaty prądotwórcze umożliwiają utrzymanie dostaw energii elektrycznej w miejscach, w których sieć energetyczna została zniszczona lub przestała działać wskutek rosyjskich ataków.

Dla mieszkańców Ukrainy możliwość uruchomienia ogrzewania, oświetlenia czy urządzeń medycznych ma w okresie zimowym ogromne znaczenie.

„Żeby nie tylko prąd, ale to ciepło ogrzało po prostu Ukrainę”

W swojej wypowiedzi Agata Kornhauser-Duda zwróciła również uwagę na symboliczne znaczenie pomocy udzielanej mieszkańcom Ukrainy.

– Ale przede wszystkim (...) chodzi o to, żeby nie tylko prąd, ale to (...) ciepło ogrzało po prostu Ukrainę – podkreśliła.

Słowa byłej pierwszej damy odnoszą się do kolejnego trudnego okresu zimowego, przed którym stanęli Ukraińcy po latach rosyjskiej agresji.

Ataki na infrastrukturę energetyczną sprawiają, że dostawy prądu i ogrzewania w części ukraińskich miejscowości pozostają zagrożone. Generatory pozwalają zasilać urządzenia w szpitalach, szkołach, punktach pomocy i budynkach mieszkalnych, kiedy zwykła sieć energetyczna nie działa.

Zakup i transport takiego sprzętu wymagają jednak znacznych środków finansowych.

O potrzebie dalszej pomocy informują również organizacje zaangażowane w akcję „Ciepło z Polski dla Kijowa”. W listopadzie ogłoszono kolejną zbiórkę na generatory, której celem jest zgromadzenie 10 milionów złotych.

Organizatorzy podkreślają, że zamówienie, przygotowanie i dostarczenie sprzętu wymaga czasu. Z tego powodu zbiórki rozpoczynają się jeszcze przed nadejściem największych mrozów.

Wyróżniono także polskich lekarzy i wolontariuszy. Uroczystość w warszawskiej szkole

Agata Kornhauser-Duda nie była jedyną osobą uhonorowaną podczas listopadowej uroczystości.

Order Świętego Pantelejmona otrzymał również Marcin Podgórski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wyróżniono go za zaangażowanie w rozwój ratownictwa medycznego oraz współpracę z ukraińskimi specjalistami.

Odznaczenie przyznano także Klubowi Inteligencji Katolickiej w Warszawie, który po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji uruchomił szeroko zakrojoną pomoc humanitarną.

Działalność organizacji obejmowała między innymi zakup karetek pogotowia dla ukraińskich szpitali, wspieranie rodzin i dzieci dotkniętych wojną oraz pomoc osobom zmuszonym do opuszczenia domów. Klub Inteligencji Katolickiej współtworzył również szkołę SzkoUA, w której odbyła się listopadowa ceremonia.

Placówkę uruchomiono w kwietniu 2022 roku, zaledwie 24 dni po rozpoczęciu prac organizacyjnych. Początkowo zakładano, że będzie działała jedynie przez trzy miesiące i umożliwi ukraińskim dzieciom zakończenie roku szkolnego.

Szkoła przetrwała jednak znacznie dłużej, stając się miejscem nauki i integracji młodych uchodźców.

W trakcie uroczystości wyróżniono ponadto organizacje zaangażowane w pomoc Ukrainie. Wśród nich znalazły się Fundacja Humanosh, Stowarzyszenie „Idziemy na Spacer”, Organizacja Asymetryczna, Foritor – Fundacja dla Wielu oraz Stowarzyszenie z Bochni.

Odczytano również list ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara. Dyplomata podziękował polskiemu społeczeństwu za solidarność i wieloletnie wsparcie.

Agata Kornhauser-Duda nadal pomaga Ukrainie

Kadencja Andrzeja Dudy zakończyła się w sierpniu 2025 roku. Agata Kornhauser-Duda przestała wówczas pełnić funkcję pierwszej damy, jednak jej zaangażowanie w inicjatywy humanitarne nie zakończyło się wraz z opuszczeniem Pałacu Prezydenckiego.

Jak podkreślili organizatorzy Orderu Świętego Pantelejmona, była pierwsza dama nadal wspiera przedsięwzięcia medyczne i humanitarne przeznaczone dla ukraińskich dzieci oraz rodzin.

Listopadowe odznaczenie stanowi wyróżnienie za działalność prowadzoną od początku rosyjskiej inwazji, ale także za kontynuowanie pomocy w kolejnych latach.

Wypowiedź Kornhauser-Dudy dla „SESTRY” przypomina natomiast o potrzebach, które wciąż pozostają aktualne. Po latach wojny mieszkańcy Ukrainy nadal potrzebują leków, specjalistycznej opieki medycznej, pomocy humanitarnej oraz sprzętu umożliwiającego funkcjonowanie podczas przerw w dostawach energii.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmieniała się Agata Duda jako pierwsza dama

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