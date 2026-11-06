Karol Nawrocki przyłapany na widowni show! Nikt się go tam nie spodziewał. Ale numer! Nie był tam sam

Wielki finał najnowszej edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” zbliża się wielkimi krokami. Choć program od lat cieszy się ogromną popularnością i przyciąga przed ekrany miliony widzów, tym razem emocje sięgnęły zenitu jeszcze przed emisją, która zaplanowana jest na piątek (6.11) Wszystko za sprawą niespodziewanego gościa, który pojawił się w studiu, by na żywo oklaskiwać występy gwiazd.

Jak dowiedział się portal Pudelek, na widowni zasiadł Karol Nawrocki. Według ustaleń serwisu, wizyta miała charakter spontaniczny, a jej powód jest prosty – Karol Nawrocki prywatnie ma być wielkim fanem polsatowskiego formatu. Co warto podkreślić, nagrania do tego odcinka odbyły się jeszcze wiosną.

Rodzinny wypad na finał

Karol Nawrocki nie śledził popisów uczestników samotnie. Na zdjęciach z planu, jak donosi Pudelek, widać, że towarzyszył mu 16-letni syn, Antek. Obaj z zainteresowaniem przyglądali się temu, co działo się na scenie, korzystając z okazji do wspólnego oglądania show w studiu telewizji.

Walka o zwycięstwo. Kto wygra finałowy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Finałowy odcinek, w którym zobaczymy m.in. Karola Nawrockiego na widowni, zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada. Stawka jest wysoka, a o zwycięstwo powalczy czwórka finalistów: Maria Sadowska, Rafał Brzozowski, Marcin Maciejczak oraz Ula Milewska.

Wybór tego składu już tydzień temu wywołał falę komentarzy w sieci. Część widzów nie kryła oburzenia decyzjami jurorów, narzekając na brak awansu swoich faworytów i kwestionując sprawiedliwość ocen. Teraz to finaliści będą musieli udowodnić, że zasłużyli na miejsce w ostatnim etapie show, prezentując swoje najbardziej spektakularne metamorfozy.

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