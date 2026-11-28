Przerwane studia w Japonii. 31-latek z prowincji Ninh Binh ukrywał się w rurach kanalizacyjnych

W 2017 roku młody mieszkaniec wietnamskiej prowincji Ninh Binh wyjechał do Japonii. Zamierzał tam studiować i jednocześnie pracować, by pomagać finansowo swojej rodzinie. Bliscy wiele poświęcili, żeby umożliwić mu wyjazd za granicę. Przez długi czas odkładali pieniądze, musieli też zaciągnąć pożyczki. Niestety, plany młodego mężczyzny nie wypaliły. Niepowodzenie na studiach było dla niego tak wielkim ciosem, że po powrocie do Wietnamu nie chciał spotkać się z rodziną. W 2019 roku przestał się z nią kontaktować.

Przez następne lata wędrował po kraju, mieszkając między innymi w Ho Chi Minh i Da Nang. Nocował w betonowych rurach kanalizacyjnych leżących na pustych działkach. W jednej z nich 23 listopada 2026 roku natknęli się na niego funkcjonariusze miejscowych służb. Zabrali mężczyznę na komisariat i ustalili, skąd pochodzi.

El insólito caso de un hombre que vivió 7 años dentro de tuberías de desagüe por vergüenza a volver con su familia, por haber fallado en sus planes de exito en Japón. https://t.co/Obv9Tk4Skf— Chikistrakiz (@chikistrakiz) November 24, 2026

Spotkanie z rodziną w Da Nang. Wietnamczyk wrócił do bliskich po siedmiu latach

Policjanci skontaktowali się z krewnymi 31-latka i przekonali go do powrotu do rodzinnego domu. Podarowali mu ubrania i najpotrzebniejsze rzeczy, pomogli również pokryć koszty podróży. Tymczasem bliscy mężczyzny przyjechali po niego do Da Nang. Jak informuje wietnamski portal „Lao Dong”, podczas pierwszego od blisko siedmiu lat spotkania Wietnamczyk rozpłakał się w ramionach rodziny.

Krewni 31-latka napisali później list do funkcjonariuszy, dziękując im za odnalezienie mężczyzny i udzieloną mu pomoc. Przyznali, że po wielu latach poszukiwań i życia w niepewności ponowne spotkanie wydawało im się niemal niemożliwe.

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