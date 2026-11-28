Na jarmarku bożonarodzeniowym w Stuttgarcie doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy na teren imprezy wszedł mężczyzna uzbrojony w dwie siekiery.

Policjanci natychmiast obezwładnili i zatrzymali napastnika, którym okazał się 27-letni obywatel Tajlandii; nikt nie odniósł obrażeń.

Świadkiem zdarzenia był minister spraw wewnętrznych Badenii-Wirtembergii, Manuel Hagel, który chwilę wcześniej uruchomił na jarmarku nowoczesny system monitoringu wizyjnego.

Groza na jarmarku bożonarodzeniowym w Stuttgarcie. W tłum ludzi wszedł uzbrojony mężczyzna

Tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy w Stuttgarcie, który każdego roku przyciąga tysiące mieszkańców i turystów, na chwilę zamarł w przerażeniu. Między świątecznymi stoiskami nagle pojawił się człowiek niosący niebezpieczne narzędzia. Policyjny patrol, który dbał o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, natychmiast zauważył podejrzane zachowanie przechodnia. Okazało się, że wszedł on na teren imprezy z dwiema siekierami. Mundurowi zareagowali bez wahania. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do interwencji, obezwładniając agresora, zanim ten zdołał wyrządzić komukolwiek krzywdę.

Jak podaje niemiecki dziennik „BILD”, zatrzymany to 27-letni obywatel Tajlandii, który urodził się na terenie Niemiec. Z ustaleń śledczych wynika, że obie siekiery kupił w pobliskim markecie budowlanym na krótko przed wejściem na teren imprezy. Następnie przeszedł z nimi przez jarmark, całkowicie ignorując obowiązujący tam bezwzględny zakaz wnoszenia noży oraz wszelkiej broni. Świadkowie zdarzenia podkreślają, że mężczyzna sprawiał wrażenie osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi.

Na miejscu był minister spraw wewnętrznych

Świadkiem zatrzymania 27-latka był minister spraw wewnętrznych Badenii-Wirtembergii, Manuel Hagel. Szef resortu zaledwie chwilę wcześniej uroczyście uruchomił na jarmarku nowoczesny, mobilny system monitoringu wizyjnego, który miał chronić odwiedzających przed ewentualnymi zagrożeniami.

Gdy policjanci patrolujący teren zauważyli uzbrojonego mężczyznę, natychmiast podjęli z nim dialog. Służby sprawnie odebrały mu niebezpieczne narzędzia, założyły kajdanki i przetransportowały zatrzymanego prosto na komisariat policji. Na ten moment śledczy nie ujawniają, czy zatrzymany planował przeprowadzenie zamachu terrorystycznego.