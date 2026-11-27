- Donald Trump rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem na Florydzie, omawiając rozmieszczenie wojsk USA w Europie oraz wojnę w Ukrainie.
- Trump jednostronnie zmienił treść wspólnego oświadczenia z Ruttem, aby wskazywało, że zarówno Rosja, jak i Ukraina powinny unikać działań rozszerzających konflikt.
- Prezydent USA wyraził niepewność co do obecności Władimira Putina na grudniowym szczycie G20 na Florydzie, ale zaznaczył, że byłby on mile widziany.
- Szczyt G20 odbędzie się 14-15 grudnia w Miami, a wśród zaproszonych gości jest także prezydent Polski, Karol Nawrocki.
Donald Trump i Mark Rutte debatowali o wojsku w Europie i wojnie w Ukrainie
Prezydent USA Donald Trump, spędzający Święto Dziękczynienia na Florydzie, spotkał się z szefem NATO Markiem Ruttem. Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami amerykański przywódca potwierdził, że rozmieszczenie amerykańskich wojsk w Europie było tematem, o którym politycy rozmawiali „długo”. Trump wykorzystał tę okazję, by po raz kolejny wbić szpilkę europejskim sojusznikom, zarzucając im brak wystarczającej pomocy w kwestii Iranu, choć zaznaczył, że obecnie sytuacja ta uległa poprawie.
W kontekście bezpieczeństwa militarnego prezydent USA nawiązał do Arktyki. Wspomniał o porozumieniu, które pozwala Stanom Zjednoczonym na budowę dwóch nowych baz wojskowych na Grenlandii. Jak podkreślił Donald Trump, to strategiczne posunięcie sprawiło, że zaczął patrzeć na kwestie obronności z zupełnie innej perspektywy.
Większość spotkania z sekretarzem generalnym NATO zdominował jednak temat wojny w Ukrainie. Amerykański przywódca wyraził głębokie przekonanie, że prezydent Rosji dąży do zakończenia tego konfliktu. – Wierzę w to. Do tanga trzeba dwojga – oznajmił Trump, dodając, że zakończenia walk chcą również Ukraina oraz Sojusz Północnoatlantycki. Jako dowód na ogromną mobilizację państw zachodnich wskazał gigantyczne zamówienie na 750 samolotów F-35, ubolewając jednocześnie, że sytuacja geopolityczna zmusza kraje do tak kosztownych zbrojeń.
Czy Władimir Putin przyjedzie do USA na szczyt G20?
Poważne kontrowersje wzbudziły kulisy publikacji wspólnego oświadczenia po spotkaniu Trump-Rutte. Jak informuje portal Politico, pierwotny, wspólnie uzgodniony komunikat wzywał Rosję do unikania działań rozszerzających konflikt. Kilka godzin później Donald Trump jednostronnie zmodyfikował ten zapis w swoich mediach społecznościowych, wskazując, że to zarówno „Rosja, jak i Ukraina” muszą unikać eskalacji.
Prezydent USA odpierał zarzuty o zbyt łagodne traktowanie Moskwy, przypominając, że to jego administracja nałożyła na Rosję surowe sankcje i przekazała Ukrainie pociski przeciwpancerne. Pytany o ewentualny przyjazd Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie, Trump nie krył, że drzwi dla rosyjskiego prezydenta stoją otwarte. – Nie wiem, ale jeśli chciałby przyjechać, to oczywiście może – skomentował, przyznając jednocześnie, że taka wizyta wywołałaby sprzeciw wielu osób.
Trump skrytykował także decyzję o usunięciu Rosji z dawnego formatu G8, sugerując, że gdyby Władimir Putin pozostał członkiem tej grupy, do obecnej wojny mogłoby w ogóle nie dojść. Przypomnijmy, że grupa 20 amerykańskich kongresmenów wezwała już prezydenta do wycofania zaproszenia dla Putina na szczyt w Miami, który odbędzie się 14-15 grudnia. Swój udział w tym wydarzeniu ma wziąć także reprezentujący Polskę prezydent Karol Nawrocki.