Donald Trump rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem na Florydzie, omawiając rozmieszczenie wojsk USA w Europie oraz wojnę w Ukrainie.

Trump jednostronnie zmienił treść wspólnego oświadczenia z Ruttem, aby wskazywało, że zarówno Rosja, jak i Ukraina powinny unikać działań rozszerzających konflikt.

Prezydent USA wyraził niepewność co do obecności Władimira Putina na grudniowym szczycie G20 na Florydzie, ale zaznaczył, że byłby on mile widziany.

Szczyt G20 odbędzie się 14-15 grudnia w Miami, a wśród zaproszonych gości jest także prezydent Polski, Karol Nawrocki.

Donald Trump i Mark Rutte debatowali o wojsku w Europie i wojnie w Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump, spędzający Święto Dziękczynienia na Florydzie, spotkał się z szefem NATO Markiem Ruttem. Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami amerykański przywódca potwierdził, że rozmieszczenie amerykańskich wojsk w Europie było tematem, o którym politycy rozmawiali „długo”. Trump wykorzystał tę okazję, by po raz kolejny wbić szpilkę europejskim sojusznikom, zarzucając im brak wystarczającej pomocy w kwestii Iranu, choć zaznaczył, że obecnie sytuacja ta uległa poprawie.

W kontekście bezpieczeństwa militarnego prezydent USA nawiązał do Arktyki. Wspomniał o porozumieniu, które pozwala Stanom Zjednoczonym na budowę dwóch nowych baz wojskowych na Grenlandii. Jak podkreślił Donald Trump, to strategiczne posunięcie sprawiło, że zaczął patrzeć na kwestie obronności z zupełnie innej perspektywy.

Większość spotkania z sekretarzem generalnym NATO zdominował jednak temat wojny w Ukrainie. Amerykański przywódca wyraził głębokie przekonanie, że prezydent Rosji dąży do zakończenia tego konfliktu. – Wierzę w to. Do tanga trzeba dwojga – oznajmił Trump, dodając, że zakończenia walk chcą również Ukraina oraz Sojusz Północnoatlantycki. Jako dowód na ogromną mobilizację państw zachodnich wskazał gigantyczne zamówienie na 750 samolotów F-35, ubolewając jednocześnie, że sytuacja geopolityczna zmusza kraje do tak kosztownych zbrojeń.

Czy Władimir Putin przyjedzie do USA na szczyt G20?

Poważne kontrowersje wzbudziły kulisy publikacji wspólnego oświadczenia po spotkaniu Trump-Rutte. Jak informuje portal Politico, pierwotny, wspólnie uzgodniony komunikat wzywał Rosję do unikania działań rozszerzających konflikt. Kilka godzin później Donald Trump jednostronnie zmodyfikował ten zapis w swoich mediach społecznościowych, wskazując, że to zarówno „Rosja, jak i Ukraina” muszą unikać eskalacji.

Prezydent USA odpierał zarzuty o zbyt łagodne traktowanie Moskwy, przypominając, że to jego administracja nałożyła na Rosję surowe sankcje i przekazała Ukrainie pociski przeciwpancerne. Pytany o ewentualny przyjazd Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie, Trump nie krył, że drzwi dla rosyjskiego prezydenta stoją otwarte. – Nie wiem, ale jeśli chciałby przyjechać, to oczywiście może – skomentował, przyznając jednocześnie, że taka wizyta wywołałaby sprzeciw wielu osób.

Trump skrytykował także decyzję o usunięciu Rosji z dawnego formatu G8, sugerując, że gdyby Władimir Putin pozostał członkiem tej grupy, do obecnej wojny mogłoby w ogóle nie dojść. Przypomnijmy, że grupa 20 amerykańskich kongresmenów wezwała już prezydenta do wycofania zaproszenia dla Putina na szczyt w Miami, który odbędzie się 14-15 grudnia. Swój udział w tym wydarzeniu ma wziąć także reprezentujący Polskę prezydent Karol Nawrocki.

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