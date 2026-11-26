Alarm w środku nocy

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek (25-26 listopada). Około godz. 3:00 niemiecka policja otrzymała zgłoszenie o trwającym włamaniu do hotelu przy Peeneplatz w miejscowości Peenemünde na wyspie Uznam.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol z komisariatu w Wolgaście. Funkcjonariusze zabezpieczyli wyjścia z budynku, a chwilę później wsparli ich policjanci z Heringsdorfu.

Schowali się w piwnicy

Mundurowi weszli do hotelu i rozpoczęli przeszukiwanie obiektu. W części piwnicznej zauważyli jednego z podejrzanych, który na widok policjantów uciekł do sąsiedniego pomieszczenia.

Jak wynika z komunikatu policji, drugi mężczyzna zamknął drzwi od środka, uniemożliwiając funkcjonariuszom wejście. Policjanci zdecydowali się więc na ich siłowe otwarcie.

- Po wejściu do pomieszczenia funkcjonariusze zastali jednego z podejrzanych podczas próby ucieczki przez okno. Mężczyzna został jednak zatrzymany przez policjantów znajdujących się na zewnątrz budynku - przekazała Cindy Trehkopf, rzeczniczka policji w Neubrandenburgu.

Papierosy i gotówka na celowniku

Według dotychczasowych ustaleń śledczych zatrzymani to obywatele Polski w wieku 42 i 33 lat. Mężczyźni mieli włamać się do hotelu, przeszukać kilka szaf oraz ukraść papierosy i gotówkę.

Wartość skradzionych pieniędzy oszacowano na kilkaset euro.

- Obaj podejrzani zostali tymczasowo zatrzymani na polecenie prokuratury w Stralsundzie i osadzeni w policyjnym areszcie. Dalsze postępowanie prowadzi policja kryminalna - poinformowała Cindy Trehkopf.

Staną przed sądem

Na miejscu pracował wydział kryminalny, który zabezpieczył ślady i przeprowadził czynności procesowe. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg zdarzeń oraz rolę każdego z zatrzymanych. Teraz o ich dalszym losie zdecydują niemieckie organy ścigania i sąd.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie