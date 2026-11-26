Sąd zmienił wcześniejszy wyrok

W środę przed Sądem Okręgowym w Koszalinie zakończyło się postępowanie apelacyjne w głośnej sprawie 64-letniej pielęgniarki Ewy B., która pracując w jednej ze szczecineckich przychodni miała podawać dzieciom nieustaloną substancję zamiast szczepionek. Według ustaleń śledczych proceder trwał od stycznia 2016 roku do sierpnia 2019 roku i dotyczył aż 40 małoletnich pacjentów.

Sąd zmienił wyrok wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku. Uchylił skazanie za narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz karę trzech lat więzienia, jaka została za to wymierzona.

Zostało jedno przestępstwo

Jak wskazał przewodniczący składu sędzia Rafał Podwiński, w toku procesu nie udało się wykazać, że dzieci zostały bezpośrednio narażone na utratę życia lub zdrowia.

Nie było postępowania dowodowego dotyczącego zdrowia dzieci, nie wiadomo, czym je zaszczepiono i jaki to ma skutek. Wątpliwości należało interpretować na korzyść oskarżonej - podkreślił sąd.

Jednocześnie sąd uznał, że zachowanie pielęgniarki wyczerpało znamiona oszustwa. Według sądu kobieta wprowadzała rodziców w błąd, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Za to przestępstwo została prawomocnie skazana na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz 1000 zł grzywny.

Zakaz wykonywania zawodu i zwrot pieniędzy

W pozostałej części wcześniejsze orzeczenie zostało utrzymane. Ewa B. przez pięć lat nie będzie mogła wykonywać zawodu pielęgniarki.

Sąd nakazał jej również naprawienie szkody poprzez zwrot pieniędzy rodzicom pokrzywdzonych dzieci. Kwoty wskazane w akcie oskarżenia wynoszą od 100 do 1000 zł. Skazana ma także pokryć koszty postępowania sądowego za obie instancje.

Wyrok jest prawomocny, choć stronom nadal przysługuje możliwość wniesienia kasacji.

Wszystko zaczęło się od podejrzeń matki

Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku dzięki czujności jednej z matek. Kobieta zauważyła, że cena szczepienia oferowanego przez pielęgniarkę była niższa niż koszt samej szczepionki w aptece.

Zaniepokojona rodzicielka skontaktowała się z producentem preparatu i poprosiła o potwierdzenie numeru serii wpisanego do dokumentacji. Otrzymała zaskakującą odpowiedź. Firma poinformowała, że taka szczepionka nigdy nie została przez nią wyprodukowana.

Kolejne nieprawidłowości ujawnili inni rodzice. Jeden z nich podczas wizyty lekarskiej dowiedział się, że książeczka zdrowia dziecka została nieprawidłowo uzupełniona. W dokumentacji znajdowała się data szczepienia, ale brakowało numeru serii i oznaczenia preparatu, które powinny zostać wpisane po wykonaniu szczepienia.

Prokuratura chciała utrzymania surowszego wyroku

Obrońca pielęgniarki domagał się uniewinnienia swojej klientki lub złagodzenia kary. Z kolei prokuratura oraz przedstawiciele pokrzywdzonych rodziców wnosili o utrzymanie wcześniejszego wyroku w całości.

Argumentowali, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, iż oskarżona nie kupowała szczepionek, którymi rzekomo miała szczepić dzieci. Sąd odwoławczy uznał jednak, że materiał dowodowy nie pozwala na przypisanie jej odpowiedzialności za narażenie zdrowia i życia małych pacjentów, pozostawiając w mocy skazanie za oszustwo.

13

Sonda Czy szczepisz dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień? Tak, wszystko zgodnie z zaleceniami Nie, nie szczepię Nie szczepię zgodnie z kalendarzem, mamy własny tryb