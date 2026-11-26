W sprawie strzelaniny w Krakowie, do której doszło na Rynku Głównym 7 listopada 2026 roku, przesłuchano już około 250 świadków. Śledczy nadal mają jednak dużo pracy. Prokuratura ujawnia, że czeka jeszcze między innymi na wyniki badań toksykologicznych sprawcy oraz na opinie o użytej przez niego broni i amunicji. Śledczy sprawdzają także, czy napastnik działał sam, czy był przez kogoś inspirowany. – Oczekujemy na wyniki sekcji zwłok i dodatkowych badań zarówno sprawcy, jak i ofiar zamachu. Zlecone zostały specjalistyczne opinie dotyczące broni i amunicji użytej przez sprawcę, a także badania toksykologiczne – powiedział w czwartek (26 listopada 2026 r.) w rozmowie z Polską Agencją Prasową naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, prokurator Eryk Stasielak.

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Jak wyjaśnił, podczas badań pobrano dodatkowy materiał biologiczny. Będzie on przedmiotem analiz biegłych z zakresu medycyny sądowej i toksykologii. Śledczy chcą ustalić między innymi, czy sprawca w chwili ataku był pod wpływem środków odurzających. Wyniki badań toksykologicznych powinny być znane za około dwa-trzy tygodnie.

– Badania są złożone. Trzeba wziąć pod uwagę, że wykonano już skomplikowane sekcje zwłok i teraz biegli muszą na tej podstawie wydać opinię – zaznaczył prokurator i podkreślił, że służby na razie nie chcą przesądzać o motywach działania 24-latka. Śledczy dysponują już za to obszernym materiałem dowodowym, ale nie został on w całości przeanalizowany.

– Mamy już sporo materiału dowodowego na ten temat, ale to nie jest wszystko. Nie chcę wyrywać z kontekstu pewnych informacji. Gdy zbierzemy całość, będzie można wyprowadzić jakieś konkluzje – powiedział. Prokuratura bada również, czy ktoś mógł inspirować sprawcę, namawiać go lub podżegać do popełnienia zbrodni. Weryfikowany jest także możliwy wątek zagraniczny.

Prokuratura sprawdza wiele wątków po strzelaninie w Krakowie. Nic nie jest jeszcze przesądzone

Przedstawiciele służb podkreślają, że po strzelaninie w Krakowie działania prowadzone są wielotorowe, a żadna z wersji wydarzeń w zakresie motywacji sprawcy nie jest jeszcze skreślona.

– Wszelkie wersje dotyczące tego, czy ktoś go inspirował, namawiał lub podżegał, są brane pod uwagę. Badany jest również wątek zagraniczny – przekazał naczelnik małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej, cytowany przez PAP.

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Przypomnijmy, że do ataku doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Ostatecznie napastnik zmarł w szpitalu. W rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono natomiast ciała jego rodziców i siostry.

Według dotychczasowych ustaleń śledczych agresor oddał w centrum Krakowa ponad sto strzałów. Miał pozwolenie na 10 sztuk broni palnej, jednak zarejestrowane na niego były dwie. Prokuratura bada również okoliczności uzyskania przez niego pozwolenia na broń. Śledztwo trwa.

Źródło: PAP

Galeria: Śledczy mają nowe dowody w sprawie Michała Oksińskiego. 250 świadków po strzelaninie w Krakowie. "Wątek zagraniczny"

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