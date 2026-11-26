Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Strażacy potwierdzili materiały izotopowe w odpadach

Na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w jednym z pojemników na odpady medyczne i komunalne wykryto niebezpieczne substancje. Do placówki wezwano krakowskich strażaków, którzy wdrożyli procedury przewidziane na wypadek zagrożenia radiacyjnego.

„Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie szpitala im. Rydygiera, w jednym z pojemników na odpady, zostały wykryte materiały izotopowe. Na miejsce przybyła grupa ratownictwa chemicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6, która potwierdziła za pomocą przyrządów pomiarowych występowanie tych materiałów. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa” – przekazał Radiu Eska mł. kpt. Maciej Podymkiewicz.

Szpital im. Rydygiera w Krakowie pracuje normalnie. Ewakuacja pacjentów nie była konieczna

Ratownicy stale pilnują i monitorują wyznaczoną przez strażaków strefę bezpieczeństwa. Przebywający w placówce pacjenci nie musieli jej opuszczać, ponieważ szpitala im. Rydygiera nie ewakuowano, a jego bieżąca działalność przebiega bez przerw.

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