Zrzuca zbędne kalorie na korcie

Dla Joanny Koroniewskiej czas się zatrzymał! Aktorka zachwyca promiennym wyglądem, energią i szczupłą, świetnie wymodelowaną sylwetką. Trudno uwierzyć, że lata mijają. Gwiazda niezmiennie emanuje zdrowiem i pewnością siebie. Co stoi za jej doskonałą formą? Czy to zasługa odpowiedniej diety, regularnej aktywności fizycznej, a może codziennych rytuałów pielęgnacyjnych? Wiemy, jaki jest sekret jej młodzieńczego wyglądu.

Nie stosuję przy tym żadnych wymyślnych diet, po prostu jem to, co lubię, i stawiam na intensywny ruch – wyznała Koroniewska w rozmowie z dziennikarką VOX FM.

Gwiazda postawiła na konkretną dyscyplinę sportu, która stała się jej prawdziwą pasją.

Regularny trening. Gram w tenisa pięć razy w tygodniu, po dwie godziny dziennie – mówi aktorka.

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Gra w tenisa z mężem

Dziesięć godzin tygodniowo z rakietą w dłoni to wynik, którego nie powstydziłby się nawet profesjonalny sportowiec. Nic dziwnego, że Koroniewska spala tysiące kalorii i nie musi odmawiać sobie kulinarnych przyjemności. Tenisowa pasja to jednak nie tylko sposób na zgrabną sylwetkę, ale też przepis na udane małżeństwo. Joanna swoją miłością do kortu dzieli się z mężem, Maciejem Dowborem. Para podchodzi do tenisa nie tylko rekreacyjnie. Stawiają na rozwijanie umiejętności na korcie i mają już na pierwsze sukcesy. Udało im się wygrać nawet kilka mniejszych turniejów. Triumfowali m.in. na międzynarodowy turnieju ITF 200 w Esteponie oraz Tenisowym Turnieju Artystów SEC Open w Szczecinie.

Dowborowie kibicują najlepszym

Małżonkowie śledzą też zmagania najlepszych rakiet świata na żywo. Byli m.in. na słynnym paryskim turnieju wielkoszlemowym Roland Garros, gdzie z trybun gorąco kibicowali naszej królowej tenisa, Idze Świątek.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wrócą do telewizji?