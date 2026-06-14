Maja Chwalińska odpoczywa po Roland-Garros. Na zdjęciach z wakacji zachwyca urodą

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-14 8:39

Maja Chwalińska nie znika z nagłówków gazet i portali od ponad tygodnia. Jej historyczny awans do finału turnieju Roland-Garros rozgrzał serca kibiców, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne triumfy młodej tenisistki. Zanim jednak Polka ponownie zamelduje się na światowych kortach, zdecydowała się na zasłużony relaks. W sieci właśnie pojawiły się kadry z jej słonecznych wakacji.

Maja Chwalińska relaksuje się po French Open

Maja Chwalińska zapisała się na kartach historii światowego tenisa, awansując do finału Roland-Garros w Paryżu prosto z fazy kwalifikacyjnej. Choć puchar ostatecznie nie trafił w jej ręce, niezwykła droga do najważniejszego meczu i tak wywołała euforię wśród fanów, zwłaszcza w Polsce. Wielbiciele białego sportu zacierają ręce na kolejne występy rodaczki, licząc na to, że wkrótce dołączy do Igi Świątek i stanie się kolejną polską gwiazdą tej dyscypliny. Zanim to jednak nastąpi, zawodniczka ładuje akumulatory po wyczerpujących zmaganiach we Francji. Maja udała się na upragnione wakacje i choć nie zdradziła dokładnej lokalizacji, z fotografii można wywnioskować, że prawdopodobnie wypoczywa w Grecji. Na urlopie chętnie korzysta z uroków plaży, spędza czas na rozwiązywaniu krzyżówek i cieszy się towarzystwem bliskich przyjaciółek.

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Maja Chwalińska w wakacyjnej odsłonie

Maja Chwalińska pochwaliła się w mediach społecznościowych ujęciami ze swojego powyborczego urlopu. Na opublikowanych fotografiach kibice mogą zobaczyć tenisistkę w odsłonie zupełnie innej niż ta, do której przyzwyczaiła ich podczas zaciętych meczów. Sportowczyni zamieniła sportowy strój na lekką, zwiewną sukienkę przed kolano i postawiła na rozpuszczone, swobodnie opadające włosy. Zdjęcia z tego relaksującego wyjazdu można obejrzeć w poniższej galerii.

Maja Chwalińska czeka na decyzję ws. Wimbledonu

Fani tenisa z niecierpliwością oczekują na wieści dotyczące udziału Mai Chwalińskiej w nadchodzącym Wimbledonie. Biorąc pod uwagę jej rewelacyjny występ na paryskich kortach, kibice mają nadzieję, że organizatorzy prestiżowego turnieju w Londynie przyznają Polce tzw. dziką kartę. W przeciwnym razie zawodniczkę czeka powtórka z Roland-Garros i konieczność przebijania się przez turniej kwalifikacyjny. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść na dniach. Przypomnijmy, że Wimbledon 2026 wystartuje już 29 czerwca w stolicy Wielkiej Brytanii.

Maja Chwalińska
Galeria zdjęć 20
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MAJA CHWALIŃSKA
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