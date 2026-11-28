Zełenski miał wydać rozkaz. Ukraina chce całkowicie zniszczyć Most Krymski
Ukraińskie siły przeprowadziły 18 listopada atak na Most Krymski. W wyniku uderzenia fragment części drogowej przeprawy runął do Cieśniny Kerczeńskiej. Jak wynika z doniesień brytyjskiego dziennika „The Telegraph”, na tym jednak nie koniec. Władze w Kijowie mają znacznie dalej idące plany. Chodzi o całkowite zniszczenie połączenia między Rosją a zajętym przez nią 12 lat temu Krymem.
„Prezydent chce, żeby został całkowicie zniszczony” – powiedziało brytyjskiej gazecie źródło wojskowe, potwierdzając, że trwają przygotowania do kolejnych ataków. Według informacji ukraińskiego resortu obrony, na które powołuje się dziennik, część drogowa mostu została wyłączona z użytkowania, ale prawdopodobnie nadal działa jeden tor kolejowy. Zniszczenia miały również doprowadzić do zablokowania żeglugi między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim.
Odbudowa Mostu Krymskiego może potrwać całe lata
Most Krymski ma około 19 kilometrów długości. Został otwarty w 2018 roku, cztery lata po aneksji Krymu przez Rosję. Przeprawa ma ogromne znaczenie dla Moskwy, ponieważ służy między innymi do zaopatrywania rosyjskich wojsk na okupowanych terenach Ukrainy. Jest również jednym z symboli przejęcia półwyspu przez Rosję.
Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji ukraińskie siły kilkukrotnie atakowały most. Jego całkowite zniszczenie utrudniłoby Rosjanom dostarczanie zaopatrzenia na Krym. Zdaniem prof. Andreasa Kapposa z Uniwersytetu Chalifa w Abu Zabi, cytowanego przez „The Moscow Times”, odbudowa przeprawy nawet w sprzyjających warunkach mogłaby potrwać co najmniej dwa lata. W czasie wojny byłaby praktycznie niemożliwa.