Zełenski miał wydać rozkaz. Ukraina chce całkowicie zniszczyć Most Krymski

Ukraińskie siły przeprowadziły 18 listopada atak na Most Krymski. W wyniku uderzenia fragment części drogowej przeprawy runął do Cieśniny Kerczeńskiej. Jak wynika z doniesień brytyjskiego dziennika „The Telegraph”, na tym jednak nie koniec. Władze w Kijowie mają znacznie dalej idące plany. Chodzi o całkowite zniszczenie połączenia między Rosją a zajętym przez nią 12 lat temu Krymem.

„Prezydent chce, żeby został całkowicie zniszczony” – powiedziało brytyjskiej gazecie źródło wojskowe, potwierdzając, że trwają przygotowania do kolejnych ataków. Według informacji ukraińskiego resortu obrony, na które powołuje się dziennik, część drogowa mostu została wyłączona z użytkowania, ale prawdopodobnie nadal działa jeden tor kolejowy. Zniszczenia miały również doprowadzić do zablokowania żeglugi między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim.

Odbudowa Mostu Krymskiego może potrwać całe lata

Most Krymski ma około 19 kilometrów długości. Został otwarty w 2018 roku, cztery lata po aneksji Krymu przez Rosję. Przeprawa ma ogromne znaczenie dla Moskwy, ponieważ służy między innymi do zaopatrywania rosyjskich wojsk na okupowanych terenach Ukrainy. Jest również jednym z symboli przejęcia półwyspu przez Rosję.

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji ukraińskie siły kilkukrotnie atakowały most. Jego całkowite zniszczenie utrudniłoby Rosjanom dostarczanie zaopatrzenia na Krym. Zdaniem prof. Andreasa Kapposa z Uniwersytetu Chalifa w Abu Zabi, cytowanego przez „The Moscow Times”, odbudowa przeprawy nawet w sprzyjających warunkach mogłaby potrwać co najmniej dwa lata. W czasie wojny byłaby praktycznie niemożliwa.

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Ukrainian strikes dropped the Crimean Bridge’s road span, but its rail section held It was built for much heavier loads, so bringing down Russia’s illegal crossing to occupied Crimea will take plenty more munitions, Ukrainian volunteer Serhii Sternenko said 🎥 Serhii Sternenko https://t.co/2dOHaHMlrv— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 21, 2026