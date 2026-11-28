Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął południową Polskę alertami pierwszego stopnia przed silnym mrozem oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

Ostrzeżenia przed mrozem sięgającym minus 17 stopni Celsjusza obowiązują od soboty od godziny 20.00 do poniedziałku do godziny 8.00 w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

Południowe rejony Podkarpacia od soboty od godziny 18.00 do niedzieli do godziny 7.00 są dodatkowo objęte alertem przed zamieciami śnieżnymi i wiatrem w porywach do 55 km/h.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem. Alerty dla czterech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował komunikat, w którym wprowadził żółte alerty ostrzegawcze przed silnym mrozem dla czterech województw. Zagrożenie dotyczy głównie południowych powiatów w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Według synoptyków najtrudniejsze warunki wystąpią nocą, kiedy temperatura minimalna lokalnie może spaść od minus 15 do nawet minus 17 stopni Celsjusza.

Chłodno będzie również w ciągu dnia, gdy maksymalne wskazania termometrów na tym obszarze wyniosą od minus 6 do minus 2 stopni Celsjusza. Odczucie zimna może dodatkowo potęgować wiatr osiągający średnią prędkość od 10 km/h do 20 km/h. Alerty przed silnym mrozem wejdą w życie w sobotę o godzinie 20.00 i pozostaną w mocy najpóźniej do poniedziałku do godziny 8.00 rano.

Zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr osiągnie 55 km/h

Równolegle z prognozami dotyczącymi niskich temperatur synoptycy z IMGW wydali dla południowej części Podkarpacia ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Opady śniegu połączone z silniejszym wiatrem mogą znacznie ograniczyć widoczność na trasach i stworzyć poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych.

Prognozy wskazują, że zamiecie śnieżne wywoła wiatr ze wschodu i północnego wschodu, którego średnia prędkość dojdzie do 35 km/h, a w porywach może osiągać nawet do 55 km/h. Utrudnienia te mają potrwać od sobotniego wieczora od godziny 18.00 do niedzielnego poranka do godziny 7.00.

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