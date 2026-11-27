Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2 (2:0) (Janicki 2', Chłań 17', Urbański 67' k. - Jurić 61', Akere 80')

Górnik Zabrze: Schulze - Zmrzly, Bochniewicz, Janicki, Josema - Hojholt, Urbański (86' Kubicki), Bernardo (77' Semik) - Peter Federico, Chłań (77' Antiste), Prekop (77' Liseth).

Wisła Płock: Leszczyński - Rogelj (46' Jurić), Kamiński, Afonso Silva, Haglind-Sangre (46' Flis), Kun - Radwański, Tavares (79' Kuczko) - Prsir (46' Hiszpański), Kobacki (68' Gallapeni), Akere.

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków)

Widzów: 24367

Faworytem piątkowej rywalizacji był Górnik Zabrze, choć obie ekipy przystępowały do gry po porażkach. Zespół prowadzony przez trenera Michala Gasparika uległ wcześniej na wyjeździe w Lubinie 0:2, natomiast płocczanie przegrali 0:1 z Legią Warszawa w derbach województwa mazowieckiego. Wicemistrzowie Polski musieli zagrać bez doświadczonego bocznego obrońcy Erika Janży, który 23 listopada przeszedł zabieg artroskopii kolana i wróci do gry dopiero wiosną.

Rywalizacja miała oprawę związaną z Dniem Górnika oraz charakterem Meczu Barbórkowego. Piłkarze z Zabrza założyli z tej okazji czarno-złote koszulki z wizerunkiem świętej Barbary. Przed pierwszym gwizdkiem publiczność zgromadzona na stadionie wysłuchała orkiestry dętej oraz obejrzała pokaz ratownictwa górniczego.

Szybkie gole i niespodziewane emocje po przerwie

Miejscowi objęli prowadzenie już w 2. minucie, kiedy Rafał Janicki zamienił na gola dokładne dośrodkowanie Kacpra Urbańskiego. Kilka minut później celnym uderzeniem z narożnika pola karnego popisał się Ukrainiec Maksym Chłań. Sędzia po analizie VAR wycofał jednak decyzję o uznaniu bramki, dopatrując się faulu jednego z kolegów skrzydłowego, co wzbudziło duże kontrowersje.

W 17. minucie Maksym Chłań ponownie pokonał bramkarza rywali, a gol został już prawidłowo uznany. Zawodnik Górnika wykorzystał podanie od Urbańskiego i precyzyjnym, podkręconym strzałem nie dał szans Leszczyńskiemu. Goście próbowali odrobić straty, lecz ich najlepszy okres gry przerwało odpalenie fajerwerków przez kibiców. Końcówka pierwszej części meczu przebiegała pod kontrolą podopiecznych trenera Gasparika, którzy zeszli do szatni z dwiema bramkami przewagi.

Po zmianie stron drużyna z Płocka stworzyła groźne sytuacje pod bramką faworyta. W 54. minucie po dośrodkowaniu uderzał wprowadzony z ławki Marcin Flis, jednak Schulze z trudem obronił ten strzał. W 61. minucie przyjezdni zdobyli bramkę kontaktową na 2:1, gdy w zamieszaniu w polu karnym rezerwowy Jurić skutecznie dobił piłkę odbitą wcześniej przez Schulzego.

Trzy minuty po stracie gola gospodarze wypracowali rzut karny. Prekop otrzymał prostopadłe podanie i podczas próby ominięcia Leszczyńskiego został sfaulowany przez bramkarza Wisły. W 67. minucie rzut karny na trzecią bramkę dla Zabrzan zamienił Kacper Urbański.

Płocczanie odpowiedzieli raz jeszcze pod koniec regulaminowego czasu gry, w 80. lub 81. minucie spotkania. Nigeryjczyk Samuel Akere wykorzystał wówczas podanie Adama Radwańskiego, wbiegł w pole karne i pokonał Schulzego, zmniejszając straty swojego zespołu.

Mimo problemów po przerwie i zmian taktycznych po stronie dobrze dysponowanej w drugiej połowie Wisły, Górnik Zabrze utrzymał prowadzenie do ostatniego gwizdka i dopisał do swojego dorobku komplet punktów.

95

Tradycyjnie, jak na Barbórkę przystało! 🎺 #GÓRWPŁ https://t.co/aWsg2R8kFO— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) November 27, 2026