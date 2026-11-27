Dachowanie na A1. Wszystko zaczęło się od zgubionego koła

Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj (26 listopada) wieczorem, kilka minut po godzinie 19:00, na autostradzie A1 w Pyrzowicach. Jak wynika z pierwszych ustaleń policji, wszystko zaczęło się od koła zapasowego, które leżało na jezdni. Najprawdopodobniej odpadło ono od nieustalonego na ten moment samochodu ciężarowego. Na leżący na drodze przedmiot najechał 39-letni kierowca Forda z woj. łódzkiego. W wyniku uderzenia koło odbiło się i trafiło wprost w jadący sąsiednim pasem samochód marki MG.

Siedząca za jego kierownicą 32-letnia mieszkanka Łodzi straciła panowanie nad pojazdem, który następnie dachował. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Poszkodowana kobieta została przytomna przetransportowana do szpitala na dalsze badania.

Policja wyjaśnia okoliczności i apeluje o pomoc

Sprawą zajęli się policjanci z Tarnowskich Gór, którzy teraz próbują ustalić dokładny przebieg zdarzenia i odnaleźć kierowcę ciężarówki, który zgubił koło i nie zatrzymał się na miejscu. Mundurowi opublikowali oficjalny komunikat w tej sprawie, w którym apelują do świadków o kontakt z policją.

Kluczowe w tej sprawie może okazać się odnalezienie świadków, którzy widzieli moment odpadnięcia koła z ciężarówki lub mają nagranie z kamery samochodowej. Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy mogli być w pobliżu miejsca zdarzenia.

"Jeśli jechałeś wczoraj około godziny 19.00 autostradą A1 w Pyrzowicach w kierunku Łodzi i zauważyłeś moment odpadnięcia koła z samochodu ciężarowego lub posiadasz wideorejestrator, który mógł to uwiecznić, powiadom nas"

- dodają policjanci w poście na Facebooku.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu kierowcy ciężarówki, można kierować bezpośrednio do wydziału kryminalnego pod numerem telefonu 47 853 42 80 lub mailowo na adres:[email protected]