Strażnicy miejscy patrolujący okolicę ulicy Wyszyńskiego w Tychach w czwartek, 26 listopada 2026 roku, po godzinie 23.00 znaleźli w jednym z tamtejszych pustostanów ciała trzech dorosłych mężczyzn. Zmarli to prawdopodobnie osoby bezdomne w wieku 43, 60 i 64 lat. Okoliczności tragedii pozostają zagadkowe, a służby mają pierwsze podejrzenia co do przebiegu zdarzenia, nad którym postępowanie prowadzi i nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Tychach.

„Osoby te przebywały w małym, niewentylowanym pomieszczeniu, w którego wnętrzu znajdowało się prowizoryczne palenisko, a w nim niedopalone resztki gazet, śmieci bądź innych niedopałków” – ujawnia w rozmowie z Radiem Eska młodszy aspirant Tomasz Ślosorz, rzecznik prasowy tyskiej policji. „Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzn, którzy nie posiadali stałego miejsca zamieszkania. Ich wyniki będą pomocne w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci ofiar” – podkreślił.

Ze względu na dobro toczącego się postępowania funkcjonariusze na tym etapie nie przekazują dalszych szczegółów sprawy. Z nieoficjalnych ustaleń, do których dotarło Radio Eska, wynika jednak, że wśród rozważanych przyczyn zgonu znajduje się zatrucie tlenkiem węgla, czyli czadem. Czynności prokuratorskie są obecnie w trakcie ustalania.

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